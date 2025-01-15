Μπάιντεν μετά τη συμφωνία για τη Γάζα: Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε όλους τους ομήρους σπίτι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και για την ανταλλαγή των ομήρων που θα τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και θα αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους αμάχους.

«Σήμερα, μετά από πολλούς μήνες εντατικής διπλωματίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την Αίγυπτο και το Κατάρ, το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και για τους ομήρους. Αυτή η συμφωνία θα σταματήσει τις μάχες στη Γάζα, θα αυξήσει την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους αμάχους και θα επανενώσει τους ομήρους με τις οικογένειές τους μετά από περισσότερους από 15 μήνες αιχμαλωσίας», είπε ο Μπάιντεν.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από 15 μήνες πόνου, είπε, και θα ακολουθήσει μεγάλη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε όλους τους ομήρους σπίτι» σημείωσε ο Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι με τη συμφωνία και οι Παλαιστίνιοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις γειτονιές τους σε όλες τις περιοχές της Γάζας.



«Έκανα τα περιγράμματα αυτού του σχεδίου τον Μάιο του 2024» τόνισε. Ο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι το Ισραήλ θα διαπραγματευτεί την επόμενη φάση της συμφωνίας εντός των επόμενων έξι εβδομάδων, ενώ οι ΗΠΑ θα είναι μέρος της πρώτης φάσης.

Διευκρίνισε ακόμα ότι η συμφωνία θα διαρκέσει όσο διαρκούν και οι διαπραγματεύσεις.

«Τις προηγούμενες μέρες η ομάδα μου και η ομάδα μου του Τραμπ μιλούσαν σαν μία ομάδα» επισήμανε δε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.