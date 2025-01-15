Τραμπ: «Θα χρησιμοποιήσω τη δυναμική της συμφωνίας για τη Γάζα υπέρ του Ισραήλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα χρησιμοποιήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ως εφαλτήριο για να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που συνήφθησαν κατά την πρώτη θητεία του εκλεγμένου προέδρου και εξομάλυναν τις διπλωματικές σχέσεις του Ισραήλ με αρκετές αραβικές χώρες.

«Αυτή η ΕΠΙΚΗ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να είχε συμβεί μόνο ως αποτέλεσμα της Ιστορικής μας Νίκης τον Νοέμβριο, καθώς σηματοδότησε σε ολόκληρο τον Κόσμο ότι η Κυβέρνησή μου θα αναζητούσε Ειρήνη και θα διαπραγματευόταν συμφωνίες για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των Αμερικανών και των Συμμάχων μας. Είμαι ενθουσιασμένος που Αμερικανοί και Ισραηλινοί όμηροι θα επιστρέψουν σπίτι τους για να επανενωθούν με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους» έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.



Οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία την Τετάρτη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μετά από 15 μήνες συγκρούσεων που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει πυροδοτήσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.



Η συμφωνία περιλαμβάνει τη σταδιακή απελευθέρωση ομήρων που συνελήφθησαν από μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.



Ο Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει απειλήσει ότι θα «γινόταν κόλαση» εάν δεν απελευθερώνονταν οι όμηροι πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε «ενθουσιασμένος που οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους».



«Με αυτή τη συμφωνία, η ομάδα Εθνικής Ασφάλειάς μου, μέσω των προσπαθειών του Ειδικού Απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ και τους Συμμάχους μας για να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ένα ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες», σημείωσε.



Σημείωσε ότι θα βασιστεί στη δυναμική της κατάπαυσης του πυρός για να επεκτείνει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες εξομάλυναν τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.



Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στη Γάζα αφού ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν σε κοινότητες ισραηλινής συνοριακής περιοχής στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 στρατιώτες και πολίτες και απήγαγαν πάνω από 250 ξένους και Ισραηλινούς ομήρους.



Ο πόλεμος που κήρυξε Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα έχει σκοτώσει έκτοτε πάνω από 46.000 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας του θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.