Τη βαθιά ανησυχία της για την επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη, εξέφρασε η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης και την προτεραιότητα της διπλωματικής οδού.

Στην παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας, ασκήθηκε κριτική για τη συνεχιζόμενη χρήση προηγμένων όπλων από τους Χούθι, όπως βαλλιστικοί πύραυλοι και drones, που στοχεύουν κυρίως μη στρατιωτικές υποδομές, όπως τερματικούς σταθμούς πετρελαίου.

Η Ελλάδα επεσήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις επιδεινώνουν την ένταση και πρέπει να σταματήσουν άμεσα για την προστασία των αμάχων και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν ενέργειες που οδηγούν σε ανθρώπινες απώλειες και να δώσουν προτεραιότητα στον πολιτικό διάλογο αντί της στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξή της Ελλάδας στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας που θα ανοίξει τον δρόμο για μια ολοκληρωμένη και διαρκή ειρηνευτική λύση.

Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη στήριξη της στην κυβέρνηση της Υεμένης και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας στο Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας της Υεμένης. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διεθνούς ενότητας, ειδικά εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και την αποτροπή τρίτων παραγόντων από το να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προς ίδιον όφελος.

Η τοποθέτηση του Έλληνα μονίμου αντιπροσώπου, πρέσβη Ευάγγελου Σέκερη

1. Σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο

Η Ελλάδα τόνισε τη σημασία της τήρησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλες τις πλευρές.

«Η πλήρης τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι υψίστης σημασίας και πρέπει να τηρείται από όλα τα μέρη» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

2. Δέσμευση σε Πολιτική Λύση

Η Ελλάδα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους στην Υεμένη να εργαστούν για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκεχειρία, που θα καθοδηγείται από τους ίδιους και θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

3. Ανθρωπιστική Στήριξη και Προστασία

Η Ελλάδα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς το ανθρωπιστικό πρόγραμμα της Υεμένης και να ενισχύσει τις δράσεις του ΟΗΕ μέσω του OCHA.

«Καταδικάζουμε έντονα την αυθαίρετη κράτηση προσωπικού του ΟΗΕ και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, μαζί με την απελευθέρωση του σκάφους Galaxy Leader και του πληρώματός του» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Θαλάσσια Ασφάλεια και Ελευθερία Ναυσιπλοΐας

Η Ελλάδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του 'Αντεν και τα στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Η χώρα μας, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέταξε την ανανέωση του Ψηφίσματος για την Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και την αντιμετώπιση απειλών στην περιοχή.

«Η Ελλάδα ηγείται της επιχείρησης ASPIDES της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, και φιλοξενεί το αρχηγείο της, το οποίο δημιουργήθηκε για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας ως απάντηση στην κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την απόφαση 2722 (2024) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζουμε τον αμυντικό χαρακτήρα αυτής της επιχείρησης και επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Κλείνοντας, ο κ. Σέκερης κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να υποστηρίξουν το σχέδιο ψηφίσματος για την Ερυθρά Θάλασσα που συνετάχθη από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεισφέρει περαιτέρω στις προσπάθειες επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας στην Υεμένη, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη ειρηνικής επίλυσης της κρίσης.

Aνθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη

Για την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Υεμένη, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ, Βανς Γκρούντμπεργκ, υπογραμμίζοντας, τόσο τις προκλήσεις, όσο και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες.

Ο κ. Γκρούντμπεργκ τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης και επισήμανε τις καταστροφικές επιπτώσεις των πρόσφατων αεροπορικών επιδρομών σε κρίσιμες υποδομές της Υεμένης, όπως το λιμάνι της Χοντέιντα και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά, που έχουν διαταράξει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. "Οι πολιτικές υποδομές δεν πρέπει να στοχοποιούνται" ανέφερε.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη ανέφερε ότι, ενώ οι συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προσφέρουν μια αχτίδα ελπίδας για ευρύτερη αποκλιμάκωση, η Υεμένη εξακολουθεί να υποφέρει από κύκλους βίας που απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα και την περιφερειακή ειρήνη.

Ο κ. Γκρούντμπεργκ σημείωσε ότι στις συναντήσεις του σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, ζήτησε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των αυθαίρετα κρατουμένων στελεχών του ΟΗΕ, μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων και του πληρώματος του πλοίου Galaxy Leader, που παραμένει υπό κράτηση για πάνω από έναν χρόνο και μετέφερε την αγωνία των οικογενειών που περιμένουν την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

Η εύθραυστη σταθερότητα που επιτεύχθηκε από την εκεχειρία του 2022 κινδυνεύει, ανέφερε, καθώς η αναζωπύρωση της βίας, μπορεί να αναιρέσει όσα βήματα έχουν επιτευχθεί. Επεσήμανε, επίσης, τη σημασία της οικονομικής ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη οικονομική επιδείνωση έχει επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες, ιδίως τους πιο ευάλωτους και ζήτησε δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως την ενοποίηση της κεντρικής τράπεζας, την επανέναρξη των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων και την εξασφάλιση της πληρωμής των μισθών στον δημόσιο τομέα.

Ο κ. Γκρούντμπεργκ τόνισε την ανάγκη διατήρησης της διεθνούς ενότητας υπέρ μιας διαπραγματευτικής πολιτικής λύσης και προειδοποίησε για λανθασμένες εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Κάλεσε δε, το Συμβούλιο Ασφαλείας, να συνεχίσει να ενισχύει τη δέσμευση του για ειρήνη στην Υεμένη.

Για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και η βοηθός γενική γραμματέας, Τζόυς Μσούγια, μιλώντας εκ μέρους του αναπλ. γενικού γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Τομ Φλέτσερ, υπογραμμίζοντας τον σοβαρό αντίκτυπο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στους αμάχους και στις κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με την κ. Μσούγια, η εξάρτηση της Υεμένης από εισαγωγές για πάνω από τα δύο τρίτα των τροφίμων της και το 90% των φαρμάκων της, έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση με εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν όλο και δυσκολότερες συνθήκες. Η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, έχει αυξηθεί σε 19,5 εκατομμύρια άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο υποσιτισμός και οι ασθένειες παραμένουν διαδεδομένα προβλήματα, με σχεδόν τα μισά παιδιά κάτω των πέντε ετών να πάσχουν από καχεξία, ενώ η χώρα φέρει το μεγαλύτερο παγκόσμιο βάρος σε κρούσματα χολέρας. Επιπλέον, περίπου 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι, με την πλειονότητα να αποτελείται από γυναίκες και παιδιά. Όπως επίσης ανέφερε η κ. Μσούγια, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος, εξασφάλισε επίσης δεσμεύσεις από τους Χούθι για διερεύνηση της απελευθέρωσης του προσωπικού του ΟΗΕ που κρατείται, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

