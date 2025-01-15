Ο Κρις Ράιτ, η επιλογή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ηγηθεί του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, είπε σε Αμερικανούς γερουσιαστές, κατά τη διάρκεια της ακρόασης επικύρωσης του διορισμού του σήμερα, ότι πρώτη προτεραιότητά του αποτελεί η επέκταση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, μεταξύ άλλων του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της πυρηνικής ενέργειας.

Ο Ράιτ, ηλικίας 60 ετών, πιστεύει πως τα ορυκτά καύσιμα είναι το «κλειδί» για να μπει τέλος στην παγκόσμια φτώχεια, η οποία είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σύγκριση με τη «μακρινή» απειλή της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μια έκθεση που έγραψε ως CEO της εταιρείας πετρελαϊκών υπηρεσιών Liberty Energy.

Ο 60χρονος αναμένεται να εξασφαλίσει μία πλειοψηφία στη γερουσία των 100 εδρών, που ελέγχεται τώρα από τους Ρεπουμπλικάνους και θα παραιτηθεί από την Liberty μόλις επικυρωθεί η υποψηφιότητά του.

«Η λύση στην κλιματική αλλαγή είναι να εξελίξουμε το ενεργειακό σύστημά μας», είπε ο Ράιτ ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Γερουσίας.

«Εύχομαι να μπορούσαμε να καταγράψουμε μεγαλύτερη πρόοδο, οπωσδήποτε», υπογράμμισε ο ίδιος, ένας μηχανικός, που μελέτησε την ενέργεια σύντηξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Ο Ράιτ στηρίζει ορισμένες εναλλακτικές στα ορυκτά καύσιμα, όπως τους μικρούς αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας, που δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι εμπορικά και τη γεωθερμική ενέργεια. Έχει επικρίνει την ηλικιακή και αιολική ενέργεια ως ανεπαρκείς.

«Προηγούμενες διοικήσεις θεωρούσαν την ενέργεια εμπόδιο αντί του τεράστιου εθνικού περιουσιακού στοιχείου που είναι», επισήμανε ο Κρις Ράιτ.

«Για να είμαστε παγκοσμίως ανταγωνιστικοί, πρέπει να επεκτείνουμε την παραγωγή ενέργειας, μεταξύ άλλων την πυρηνική ενέργεια για εμπορικούς σκοπούς και το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας για τους Αμερικανούς».

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «πάγωσε» τις εγκρίσεις για εξαγωγές LNG και επέβαλε περιορισμούς στις γεωτρήσεις σε ομοσπονδιακά εδάφη. Και όμως, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG κατέγραψαν ρεκόρ το 2023 και οι ΗΠΑ παράγουν τώρα πετρέλαιο σε υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Πυρκαγιές

Διαδηλωτές που φώναζαν διαμαρτυρόμενοι για τις φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων στην υπερθέρμανση του πλανήτη διέκοψαν για λίγο την ακρόαση αρκετές φορές.

Ο Ράιτ δήλωσε πως οι φωτιές είναι «σπαρακτικές», όμως πρόσθεσε πως εμμένει στα προηγούμενα σχόλιά του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις πυρκαγιές. Το 2023, ο Ράιτ είχε δηλώσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η «δημοσιότητα που δίνεται στις πυρκαγιές είναι απλά δημοσιότητα προκειμένου να δικαιολογηθούν» οι πολιτικές για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ράιτ θα αντικαταστήσει την Τζένιφερ Γκράνχολμ, η οποία έχει απευθύνει έκκληση για επίδειξη προσοχής απέναντι στο LNG, λέγοντας πως οι απεριόριστες εξαγωγές θα δώσουν ώθηση στις εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ενέχουν τον κίνδυνο αύξησης των τιμών των καυσίμων για τους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες κατοικίας.

Ο «εκλεκτός» του Ντόναλντ Τραμπ στο υπουργείο Ενέργειας είπε πως οι ΗΠΑ πρέπει να άρουν τα εμπόδια προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα της ενέργειας. Ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει μια εθνική ενεργειακή κατάσταση ανάγκης, επιτρέποντάς του να επισπεύσει τις άδειες για νέες ενεργειακές υποδομές και άλλα ενεργειακά σχέδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

