Την ώρα που αξιωματούχοι των εμπλεκόμενων μερών, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ανταλλαγή ομήρων, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού κάνει λόγο για ανεπίλυτες λεπτομέρειες».



Το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρει ότι η Χαμάς «υποχώρησε» λόγω της «σταθερής στάσης» του Νετανιάχου ενάντια στις απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής σχετικά με τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Το γραφείο του Νετανιάχου, ωστόσο, σημειώνει ότι υπάρχουν «ακόμη αρκετές ανεπίλυτες ρήτρες» της συμφωνίας που πρέπει να εξεταστούν - αλλά ελπίζει ότι οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ώρες.



Πηγή: skai.gr

