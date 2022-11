Με οδηγίες ο Μπάιντεν στην G20 – Κρατούσε «σκονάκι» για το πού θα κάτσει και πότε θα μιλήσει 

Με λίστα οδηγιών για το που θα καθίσει, πότε θα μιλήσει, πότε θα κάνει σχόλιο και πότε θα ποζάρει για τους φωτογράφους πήγε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην G20.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη , ο 79χρονος Τζο Μπάιντεν συμμετείχε στην συζήτηση «Σύμπραξη για τις παγκόσμιες υποδομές». Ανάμεσα στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια του, οι φωτογράφοι εντόπισαν και το «σκονάκι» του προέδρου.

Κάνοντας ζουμ στην σελίδα με τις λεπτομερείς οδηγίες για το… πρόγραμμα της εκδήλωσης, ο φακός εντόπισε τις οδηγίες «βήμα προς βήμα» προς τον Μπάιντεν, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται ως «ΕΣΕΙΣ» με κόκκινα κεφαλαία γράμματα.

«ΕΣΕΙΣ, ο πρόεδρος (της Ινδονησίας) Γουιντόντο και ο Πρωθυπουργός (της Ιαπωνίας) Κισίντα θα ποζάρετε για μια φωτογραφία αμέσως πριν ξεκινήσει η εκδήλωση» γράφει σε ένα σημείο το «σκονάκι».

«ΕΣΕΙΣ θα καθίσετε στο κέντρο στο μπροστινό τραπέζι ανάμεσα στον πρόεδρο Γουιντόντο και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ .

ΕΣΕΙΣ θα ανοίξετε την συζήτηση μιλώντας για 5 λεπτά» καθοδηγούν τον Αμερικανό πρόεδρο οι βοηθοί του.

Οι σημειώσεις υπενθυμίζουν επίσης στον Μπάιντεν: «Θα κλείσετε την εκδήλωση μαζί με τους συν -οικοδεσπότες ΣΑΣ».



Biden flashes 'cheat sheet' telling him when to sit, speak at G20 https://t.co/t04gB5BaMD pic.twitter.com/o7Av9Hgucb