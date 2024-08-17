Νιγηρία: Ένοπλοι απήγαγαν περίπου 20 φοιτητές στην πολιτεία Μπένουε

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην κεντρική Νιγηρία, μετά την απαγωγή τουλάχιστον 20 φοιτητών στην πολιτεία Μπένουε, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές.

Το γκρουπ των φοιτητών είχε αναχωρήσει από το πανεπιστήμιο του Τζος για να παρακολουθήσει ιατρικό συνέδριο στην Ενούγκου (νότια). Η εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης στην Μπένουε διευκρίνισε πως ένοπλοι έστησαν την Πέμπτη ενέδρα στους φοιτητές και έκτοτε η τύχη τους αγνοείται.

Εδώ και χρόνια, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωποι με τζιχαντιστές και πάνοπλες συμμορίες – που λεηλατούν, δολοφονούν και απαγάγουν για λύτρα –, καθώς και αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών οι οποίοι ερίζουν για τους ολοένα και πιο δυσεύρετους πόρους, τη γη και το νερό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

