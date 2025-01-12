Μπάιντεν και Νετανιάχου συζήτησαν την "πρόοδο" στις συνομιλίες για επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν σήμερα μια τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την «πρόοδο» που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του δεύτερου.

«Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον Αμερικανό πρόοδο την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μας και τον ενημέρωσε για την εντολή που έδωσε στη διαπραγματευτική ομάδα στην Ντόχα» αναφέρει η ανακοίνωση αυτή.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν τόνισε στον Νετανιάχου ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, κάτι που θα καταστεί δυνατόν εφόσον σταματήσουν οι μάχες, με βάση τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις για να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στο γεγονός ότι οι συνθήκες στην περιοχή έχουν αλλάξει ριζικά μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία και την αποδυνάμωση της ισχύος του Ιράν, πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: skai.gr

