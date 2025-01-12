Κροατία: Ο Ζόραν Μιλάνοβιτς επανεξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 74,5%

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς επανεξελέγη σήμερα στο αξίωμα, με μεγάλη άνεση, γεγονός που συνιστά πλήγμα για το συντηρητικό, κυβερνών κόμμα HDZ.

Ο Μιλάνοβιτς, που προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, συγκέντρωσε ποσοστό 74,58% στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο υποψήφιος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ) Ντράγκαν Πρίμορατς λαμβάνει 25,42%, με καταμετρημένο το 98,65% των ψήφων.

Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 44%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Το αποτέλεσμα θεωρείται σκληρό πλήγμα για το HDZ και τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς, τον αιώνιο πολιτικό αντίπαλο του Μιλάνοβιτς, έπειτα από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, που πήρε μεγάλες διαστάσεις στον Τύπο, τον Νοέμβριο.

Μολονότι ο πρόεδρος διαθέτει μόνο περιορισμένες εξουσίες, οι Κροάτες τον θεωρούν εγγυητή της καλής λειτουργίας των θεσμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.