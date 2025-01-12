Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι αφέθηκε ελεύθερος και "επιστρέφει" στο Ιράν ο 38χρονος μηχανολόγος που είχε συλληφθεί στην Ιταλία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε ότι ο Ιρανός μηχανολόγος Μοχαμάντ Αμπεντινί που είχε συλληφθεί στην Ιταλία κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος και θα επιστρέψει στην Τεχεράνη «εντός των προσεχών ωρών».

Ο 38χρονος Αμπτενινί είχε συλληφθεί με βάση ένα ένταλμα των ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν ότι παρείχε στρατιωτική τεχνολογία στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο ζήτησε από το Εφετείο του Μιλάνου να αφεθεί ελεύθερος ο Ιρανός, λίγες ημέρες αφού η Τεχεράνη απελευθέρωσε μια Ιταλίδα δημοσιογράφο που είχε συλληφθεί στο Ιράν.

«Το πρόβλημα επιλύθηκε και οδήγησε στην απελευθέρωση και την επιστροφή του», έπειτα από «διαπραγματεύσεις» μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν και της Ιταλίας, μετέδωσε ο ιρανικό πρακτορίο Mizan Online, το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών της χώρας.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Αμπεντινί ότι παρέδωσε στον ιρανικό στρατό υπερσύγχρονη τεχνολογία πλοήγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση με δρόνους σε μια στρατιωτική βάση της Ιορδανίας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, όπου σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Το Ιράν διέψευδε τις κατηγορίες και χαρακτήριζε «παράνομη» τη σύλληψή του από τις ιταλικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.