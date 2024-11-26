Ισραήλ: «Ιστορικό λάθος» η εκεχειρία με Χεζμπολάχ λέει ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τάχθηκε απόψε κατά της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό λάθος», χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει εάν το ακροδεξιό κόμμα του οποίου είναι επικεφαλής – η «Εβραϊκή Δύναμη» – θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προεξοφλεί πως «μελλοντικά θα χρειαστεί ξανά να επιστρέψουμε στον Λίβανο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

