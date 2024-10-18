Πρώην Ρώσος αξιωματούχος πολύ κοντά στον Βλάντιμιρ Πούτιν και στις μυστικές υπηρεσίες του Κρεμλίνου, αναφέρθηκε ως νεκρός αφού έπεσε από τις σκάλες στο εξοχικό του και έσπασε τον λαιμό του.

Ο πρώην διοικητής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Κονσταντίν Ρομοντανόφσκι, 67 ετών, πέθανε «υπό πολύ περίεργες συνθήκες», δήλωσε το κανάλι τηλεγκραμ VChK-OGPU, σύμφωνα με την dailymail.

Ανέφερε επίσης ότι είχε «ενοχοποιητικά έγγραφα για πολλούς σημερινούς πολιτικούς, επιχειρηματίες και υπαλλήλους των υπηρεσιών [μυστικών υπηρεσιών]».

Οι πιθανές αιτίες θανάτου είναι πολλές, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ. Αναφέρθηκαν τα εξής: ηπατίτιδα C, καρδιακά προβλήματα, επιπλοκές από διαβήτη ή μια απλή πτώση, ίσως σε μέθη.

Μια πηγή είπε στο κανάλι: «Ίσως ο θάνατός του σχετίζεται με το τελευταίο του μεθύσι και απλά έχασε την ισορροπία του.

«Ωστόσο, τέτοια «ατυχήματα» έχουν συμβεί σε αρκετούς γνωστούς επιχειρηματίες και υψηλόβαθμους υπαλλήλους της FSB που συνδέονταν στενά με τον λεγόμενο όμιλο Αγίας Πετρούπολης-Πετροζαβόντσκ. Σε κάθε περίπτωση, ο Κονσταντίν Ρομοντανόφσκι δεν μπορεί να μας πει τίποτα περισσότερο».

Ο κορυφαίος Ρώσος βουλευτής υπέρ του Πούτιν, Alexander Khinstein ανέφερε τον «τραγικό» θάνατό του και είπε:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω.

«Μίλησα μαζί του μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ήταν γεμάτος ενέργεια και σχέδια ».

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση για την αιτία του θανάτου του, αλλά είναι ο τελευταίος από τους δεκάδες μυστηριώδεις θανάτους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

