«Η ψυχή της Αμερικής διακυβεύεται» προειδοποιεί σε μήνυμά του προς τους Αμερικανούς ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα απευθύνει σήμερα την αποχαιρετιστήρια ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο προς τη χώρα του, πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Σε ανοικτή επιστολή προς τους συμπατριώτες του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν μιλά με υπερηφάνεια για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση: «Έθεσα υποψηφιότητα για την προεδρία διότι θεωρούσα ότι διακυβευόταν η ψυχή της Αμερικής. Ότι διακυβευόταν η ίδια η ταυτότητά μας. Αυτό ισχύει ακόμη».

«Τα ιδεώδη της Αμερικής είναι στα χέρια μας», προειδοποιεί ο Τζο Μπάιντεν χωρίς να αναφερθεί στον Τραμπ που θα ορκισθεί πρόεδρος για δεύτερη φορά τη Δευτέρα.

Ωστόσο, αναφέρεται εμμέσως σε αυτόν υπενθυμίζοντας ότι με την έλευσή του στην εξουσία, τον Ιανουάριο 2020, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετώπιζαν μόνο την πανδημία και μία σφοδρή οικονομική κρίση, αλλά και την «χειρότερη επίθεση κατά της δημοκρατίας από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας».

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση κατά του Καπιτωλίου οπαδών του Τραμπ, οι οποίοι αρνούνταν να αναγνωρίσουν την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Το πόρισμα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ είναι ότι ο Τραμπ θα είχε καταδικασθεί για τις απόπειρες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020, αν δεν είχε επανεκλεγεί στην προεδρία.

Ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε το πόρισμα αυτό, που δημοσιεύθηκε χθες, «ψευδές» και τον συντάκτη του «ανισόρροπο».

«Σήμερα η οικονομία μας είναι η ισχυρότερη στον κόσμο», γράφει στην επιστολή ο Τζο Μπάιντεν που αφήνει στον διάδοχό του μία σθεναρή οικονομική ανάπτυξη και χαμηλή ανεργία. «Ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί».

Ο Τζο Μπάιντεν επισημαίνει ότι η βίαιη εγκληματικότητα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των πενήντα τελευταίων ετών.

«Το να υπηρετήσω επί πενήντα χρόνια τη χώρα μου ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου...Έδωσα τη ζωή και την ψυχή μου στη χώρα μας», γράφει ο Τζο Μπάιντεν λίγες ημέρες πριν παραδώσει την προεδρία στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει δημόσια χαρακτηρίσει «κίνδυνο για τη δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

