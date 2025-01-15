Συνεχίστηκε και το 2024 η συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας

Συρρίκνωση για δεύτερη διαδοχική χρονιά παρουσίασε η οικονομία της Γερμανίας το 2024, με τη μέχρι πρότινος «ατμομηχανή» της Ευρώπης να παραμένει η ασθενέστερη μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Η μεγαλύτερη οικονομία του ευρωπαϊκού μπλοκ συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ στο σύνολο του 2024 η ύφεση έφτασε στο 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια οικονομία που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, η Γερμανία ταλανίζεται από την ασθενική παγκόσμια ζήτηση και τον ισχυρό ανταγωνισμό των κινεζικών προϊόντων, ενώ αντιμετωπίζει και σημαντικά ζητήματα στο εσωτερικό, όπως η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Η ασθενική εικόνα της οικονομίας έχει καταστεί βασικό θέμα αντιπαράθεσης και στον πολιτικό διάλογο, εν όψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου μετά την πτώση του κυβερνητικού συνασπισμού του Όλαφ Σολτς τον Νοέμβριο, η οποία όταν ο Γερμανός καγκελάριος έπαυσε τον υπουργό Οικονομικών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.