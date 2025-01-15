Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στο Ισραήλ για να δεχθεί τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία μοιάζει να επίκειται, εκτίμησε σήμερα ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα.

«Η εκεχειρία για την οποία μιλάμε (…) αποτελεί ουσιαστικά καρπό της διεθνούς πίεσης. Αυτό δείχνει ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα», σημείωσε ο Μουστάφα πριν την έναρξη διάσκεψης που πραγματοποιείται στο Όσλο με θέμα τη λύση των δύο κρατών, ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού.

Το Ισραήλ «πρέπει να κατανοήσει τι είναι δίκαιο και τι άδικο και ότι η ισχύς του βέτο στην ειρήνη και στο παλαιστινιακό κράτος δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή και ανεκτή», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της τρίτης διάσκεψης της «Διεθνούς Συμμαχίας για την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών», στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι περίπου 80 κρατών και οργανώσεων.

Το Ισραήλ δεν εκπροσωπείται.

Προσπάθειες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα

Την ίδια ώρα διαπραγματευτές στη Ντόχα προσπαθούν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία εκεχειρίας στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και 15 μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Κατάρ, βασική μεσολαβήτρια χώρα μαζί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, επεσήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο «τελικό στάδιο» και ότι έχουν διευθετηθεί «τα βασικά προβλήματα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια αναφέρεται.

Στο Όσλο ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, οικοδεσπότης της διάσκεψης, εκτίμησε ότι «μια εκεχειρία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ειρήνη, αλλά δεν ισοδυναμεί με ειρήνη».

«Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε προς τη λύση των δύο κρατών. Και καθώς το ένα από τα δύο κράτη ήδη υπάρχει, δηλαδή το Ισραήλ, πρέπει να δημιουργήσουμε το άλλο, την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Η Νορβηγία ταυτόχρονα με την Ισπανία και την Ιρλανδία –τις οποίες αργότερα ακολούθησε η Σλοβενία– αναγνώρισαν τον Μάιο το παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει αναβιώσει τις συζητήσεις για τη λύση των δύο κρατών.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι ο στόχος αυτός είναι πιο μακριά από ποτέ, καθώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντίθετοι στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Οι δύο πρώτες διασκέψεις της συμμαχίας αυτής πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ριάντ και στη συνέχεια στα τέλη Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Σε ένα κλείσιμο του ματιού στην ιστορία, η διάσκεψη στο Όσλο διεξάγεται στο δημαρχείο της πόλης όπου ο Γιάσερ Αραφάτ, ο Γιτζάκ Ράμπιν και ο Σιμόν Πέρες έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1994.

Ο επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είχαν τιμηθεί τότε για την υπογραφή την προηγούμενη χρονιά των Συμφωνιών του Όσλο που δημιούργησαν τις βάσεις για την παλαιστινιακή αυτονομία με τη σύσταση ενός ανεξάρτητου κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

