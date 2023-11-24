«Η σημερινή απελευθέρωση ομήρων είναι η αρχή μιας διαδικασίας» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν σε δηλώσεις του μετά τη απελευθέρωση των πρώτων 24 ομήρων από τη Χαμάς

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι από σήμερα το πρωί στο πλαίσιο μιας συμφωνίας «η οποία επιτεύχθηκε από την εκτεταμένη διπλωματία των ΗΠΑ», οι μάχες θα σταματήσουν για τέσσερις ημέρες για να επιτραπεί η απελευθέρωση περισσότερων από 50 ομήρων. «Αυτός είναι ο στόχος μας», υποστήριξε.

Όπως επισήμανε οι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα πέρασαν μια «τρομερή» δοκιμασία και αυτή είναι η «αρχή ενός μακρινού ταξιδιού θεραπείας».

Η σημερινή ημέρα ήταν προϊόν «πολλής σκληρής δουλειάς και εβδομάδων προσωπικής δέσμευσης» τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και οι ομάδες του εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων από τότε που αιχμαλωτίστηκαν για πρώτη φορά.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι έχει μιλήσει επανειλημμένα με τον Εμίρη του Κατάρ, τον Πρόεδρο Σίσι της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου «για να επιβεβαιώσουν τις δεσμεύσεις».

«Αναμένουμε να απελευθερωθούν περισσότεροι όμηροι αύριο. Και περισσότεροι την επόμενη μέρα, και περισσότεροι την επόμενη μέρα. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε ότι δεκάδες όμηροι θα επιστραφούν στις οικογένειές τους» υπογράμμισε λέγοντας ότι «δεν θα σταματήσει» μέχρι να έρθουν στο σπίτι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα .

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η κατάπαυση του πυρός αποτελεί μια «κρίσιμη» ευκαιρία για την παράδοση τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων στους αμάχους στη Γάζα.

«Δεν χάνουμε ούτε ένα λεπτό», είπε, προσθέτοντας ότι έχει επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σε συντονισμό με τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό.

Περισσότερα από 200 φορτηγά που μετέφεραν τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και μαγειρικό αέριο έφτασαν σήμερα στο σημείο διέλευσης στην Αίγυπτο στη Γάζα, επισήμανε.

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Μπάιντεν προτρέπει να τερματιστεί «αυτός ο κύκλος βίας» δηλώνοντας αποφασισμένος να επιδιώξει μια λύση δύο κρατών «όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπορούν μια μέρα να ζήσουν δίπλα-δίπλα… με ίση ελευθερία και αξιοπρέπεια».

«Τις επόμενες ημέρες, θα παραμείνω σε επικοινωνία με ηγέτες σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς εργαζόμαστε όλοι μαζί για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή. Ένα μέλλον όπου αυτού του είδους η βία είναι αδιανόητη. Ένα μέλλον όπου όλα τα παιδιά… Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Ισραηλινοί, Παλαιστίνιοι Άραβες, θα μεγαλώνουν γνωρίζοντας μόνο την ειρήνη» κατέληξε.

