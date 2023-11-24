Λογαριασμός
Ισραήλ: Απελευθερώθηκε η 85χρονη που τη μετέφεραν στη Γάζα μέλη της Χαμάς με αμαξίδιο του γκολφ

Η 85χρονη Yaffa Adar είναι ανάμεσα στους 24 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς. 

ομηρος

Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς είναι και η 85χρονη Yaffa Adar.

Η 85χρονη Yaffa Adar είναι ανάμεσα στους 24 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς. 

Η Yaffa Adar απήχθη από το Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου. Εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου έδειχναν την 85χρονη γυναίκα  να οδηγείται με ένα αμαξίδιο του γκολφ στη Γάζα, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα.

Η Adar έχει τρία παιδιά, οκτώ εγγόνια και επτά δισέγγονα. Ένα από τα εγγόνια της, ο Tamir Adar, 38 ετών, απήχθη μαζί της και φέρεται να κρατείται ακόμη από τη Χαμάς, σύμφωνα με το Sky News.

H 85χρονη βρίσκεται πλέον ξανά με την οικογένειά της.

Πηγή: skai.gr

