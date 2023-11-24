Ισραήλ: Απελευθερώθηκε η 85χρονη που τη μετέφεραν στη Γάζα μέλη της Χαμάς με αμαξίδιο του γκολφ

Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς είναι και η 85χρονη Yaffa Adar.

Η 85χρονη Yaffa Adar είναι ανάμεσα στους 24 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς.

Η Yaffa Adar απήχθη από το Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου. Εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου έδειχναν την 85χρονη γυναίκα να οδηγείται με ένα αμαξίδιο του γκολφ στη Γάζα, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα.

The oldest Israeli released today is Yaffa Adar, age 85.



On October 7, we watched in horror as Hamas terrorists abducted her to Gaza. Two of those terrorists are confirmed dead.



Yaffa will soon be reunited with her family. pic.twitter.com/13hmk6FAcP — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 24, 2023

Η Adar έχει τρία παιδιά, οκτώ εγγόνια και επτά δισέγγονα. Ένα από τα εγγόνια της, ο Tamir Adar, 38 ετών, απήχθη μαζί της και φέρεται να κρατείται ακόμη από τη Χαμάς, σύμφωνα με το Sky News.

H 85χρονη βρίσκεται πλέον ξανά με την οικογένειά της.

Πηγή: skai.gr

