IDF: Καλά στην υγεία τους οι 24 όμηροι - « Η καρδιά μας είναι σε εκείνους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα»

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ντάνιελ Χαγκάρι πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου μετά την απελευθέρωση των 24 ομήρων υποστηρίζοντας πως όλοι είναι καλά στην υγεία τους μετά από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθησαν.

Οι απελευθερωμένοι όμηροι μεταφέρθηκαν στην αεροπορική βάση Χατζερίμ για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια να κληθούν οι οικογένειές τους.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε απόψε ότι ο καθένας από αυτούς που επιστρέφουν σπίτι τους απόψε έχει ακόμα ένα μέλος της οικογένειας που δολοφονήθηκε ή κρατήθηκε αιχμάλωτος στη Γάζα» είπε ο Χαγκάρι και πρόσθεσε:

«Το θέαμα των ομήρων που επέστρεφαν στο σπίτι και περνούσαν στο Ισραήλ μας έδωσε μια μεγάλη αίσθηση ανακούφισης και παρόλα αυτά η καρδιά μας είναι σε όλους τους άλλους ομήρους που κρατούνται ακόμα στη Γάζα» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

