Η Ελβετία θα διεκδικήσει να φιλοξενήσει για τρίτη φορά Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ελβετία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διεκδικήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2030 ή του 2034, κάτι που εφόσον πραγματοποιηθεί θα συνιστά την τρίτη φορά που η χώρα των Άλπεων θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Η Ελβετία έχει δεσμευτεί να διοργανώσει "αποκεντρωμένους" Αγώνες χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που βρίσκονται διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα των περίπου 9 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ όπως αναφέρθηκε θα χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα.

Σε ανακοίνωση της Ελβετικής Ολυμπιακής Ένωσης αναφέρεται ότι οι ομοσπονδίες-μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας ψήφισαν ομόφωνα υπέρ των σχεδίων για τη διοργάνωση των Χειμερινών Αγώνων του 2030 ή του 2034 στη γενική τους συνέλευση.

Στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται ότι η ψηφοφορία επιβεβαίωσε την κοινή φιλοδοξία να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητας με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), που ονομάζεται φάση "στοχευμένου διαλόγου".

Η ΔΟΕ πρόκειται να αποφασίσει ποιες χώρες θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας μέχρι το τέλος του μήνα.

«Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών της Ελβετίας έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για ένα πρότζεκτ που θα μπορούσε να δώσει μία μοναδική ώθηση στον ελβετικό αθλητισμό στο σύνολό του, καθώς και στη χώρα μας», ανέφερε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιουργκ Σταλ.

Άλλοι προορισμοί που διεκδικούν τη διεξαγωγή των Αγώνων του 2030 περιλαμβάνουν το Σολτ Λέικ Σίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που φιλοξένησε τη διοργάνωση του 2002, καθώς και τη Σουηδία και τη Γαλλία.

Η πόλη Σαπόρο, που βρίσκεται στο βορρά της Ιαπωνίας, απέσυρε τον περασμένο μήνα την υποψηφιότητά της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2030 και δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει τους Αγώνες του 2034 ή τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελβετία είναι τυχερή που διαθέτει ήδη σχεδόν όλες τις απαραίτητες υποδομές, από τους αθλητικούς χώρους μέχρι το δίκτυο μεταφορών και τα καταλύματα», υποστήριξε τον περασμένο μήνα ο Ουρς Λέμαν, πρόεδρος του ελβετικής ένωσης σκι και πρόσθεσε: «Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία.»

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενέκρινε τον περασμένο μήνα μια πρόταση για την επιδίωξη διπλής κατανομής δύο διαδοχικών Χειμερινών Αγώνων του 2030 και του 2034, λόγω των ανησυχιών για την απειλή της κλιματικής αλλαγής στα αθλήματα του χιονιού. Αναμένεται να κάνει την επιλογή το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με μελέτες της επιτροπής της ΔΟΕ για τους μελλοντικούς οικοδεσπότες των Χειμερινών Αγώνων, μόνο 10 έθνη θα είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τα αθλήματα χιονιού των Χειμερινών Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων μέχρι το 2040.

Η Ελβετία - η οποία φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Μόριτζ το 1928 και το 1948 - έχει αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια να πείσει τον πληθυσμό της να υποστηρίξει τις Ολυμπιακές της υποψηφιότητες.

Οι προσπάθειές της να φιλοξενήσει τους Αγώνες έχουν απορριφθεί σε δημοψηφίσματα αρκετές φορές. Η Ολυμπιακή Επιτροπής της χώρας ανέφερε ότι τα καντόνια στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως τόποι διεξαγωγής είχαν ερωτηθεί και είχαν δώσει την καταρχήν συμφωνία τους για τους Αγώνες.

Μια δημόσια ψηφοφορία έκανε την Ελβετία να αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο.

Η χώρα δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

