«Είναι δυνατόν να εργαστούμε για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά θα είναι πιο δύσκολο στη Γάζα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας δρόμος προς την ειρήνη εκεί. Θα είναι πιο δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα», είπε μετά από συναντήσεις στο Βερολίνο με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Υπάρχει μια ευκαιρία, κατά την άποψή μου και οι συνάδελφοί μου συμφωνούν, ότι μπορούμε πιθανώς να αντιμετωπίσουμε το Ισραήλ και το Ιράν με τρόπο που να τερματίσουμε τη σύγκρουση για λίγο», είπε. «Αυτό τελειώνει τη σύγκρουση. Με άλλα λόγια, αυτό σταματά το πέρα ​​δώθε».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως γνωρίζει και το πως και το πότε το Ισραήλ θα απαντήσει στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. Ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Ουκρανίας λέγοντας ότι δεν υπάρχει συναίνεση για την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς, κάτι που ζητούσε επίμονα τους τελευταίους μήνες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου ο ουκρανικός στρατός να πραγματοποιήσει βαθύτερα πλήγματα στη Ρωσία.

«Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει συναίνεση για όπλα μεγάλου βεληνεκούς», ξεκαθάρισε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους.

