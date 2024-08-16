ΕΕ: Τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης

Στις 18 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης.

Πρόκειται για ακόμα ένα βήμα για την αντιστροφή της τάσης απώλειας της βιοποικιλότητας, την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και τη βελτίωση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο εν λόγω κανονισμός θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τον στόχο αποκατάστασης για τον οποίο δεσμεύτηκαν στη συμφωνία του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της COP15 τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ αποτελεί και βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Ο κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης θέτει σε εφαρμογή μια συνεχή και βιώσιμη διαδικασία αποκατάστασης της φύσηςστις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ.

Σε επίπεδο ΕΕ έχει τεθεί ο στόχος τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα αποκατάστασης για τουλάχιστον το 20% των χερσαίων περιοχών και το 20% των θαλασσών της ΕΕ έως το 2030. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως το 2050 για όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης.

Ειδικότερα, διαφορετικοί στόχοι αποκατάστασης θα ισχύουν για διαφορετικά οικοσυστήματα, όπως τους τυρφώνες, τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις, τις θαλάσσιες περιοχές και τα συστήματα γλυκών υδάτων, αλλά και τις πόλεις, όπου η παρουσία δέντρων και πρασίνου θα συμβάλει στον καθαρισμό του αέρα και στη μείωση των θερμοκρασιών.

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποια ειδικά μέτρα θα εφαρμόσουν στην επικράτειά τους. Θα καταρτίσουν τα εθνικά τους σχέδια αποκατάστασης με ανοικτό και διαφανή τρόπο, προσαρμόζοντας τις ανάγκες και τα μέτρα αποκατάστασης στο εθνικό πλαίσιο. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις εθνικές αρχές στην κατάρτιση των σχεδίων τους. Τα προσχέδια, στα οποία θα καθορίζονται τα ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Με αυτά τα μέτρα και τους στόχους, ο νέος κανονισμός θα συμβάλει στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας της ΕΕ και στην ανάσχεση της απώλειάς της, η οποία, παρά τις τρέχουσες προσπάθειες, συνεχίζεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Σήμερα, πάνω από το 80% των αξιολογήσεων καταδεικνύει ότι η κατάσταση διατήρησης των ευρωπαϊκών τύπων οικοτόπων είναι μέτρια ή κακή, ενώ η κατάσταση πολλών τύπων οικοτόπων επιδεινώνεται περαιτέρω. Ταυτόχρονα, επιτυχημένα παραδείγματα έργων αποκατάστασης σ’ ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν τα πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τους, καθώς και το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα έχει καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της Ευρώπης, απέναντι σε προκλήσεις όπως η λειψυδρία, οι απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια ή οι ζωονόσοι.

Λένα Φλυτζάνη

