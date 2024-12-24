Ουκρανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε ρωσικό πλήγμα στο Κριβί Ριχ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν την επίθεση παραμονή των Χριστουγέννων στην πόλη, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Κριβί Ριχ, Ολεκσάντρ Βιλκούλ, αυτή η επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο έπληξε μια πολυκατοικία στην πόλη αυτή που είχε 600.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

"Τα τέρατα χτύπησαν απευθείας μια τετραώροφη πολυκατοικία με 32 διαμερίσματα", έγραψε στο Telegram.

"Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τα Χριστούγεννα, οι Ουκρανοί συνεχίζουν να υφίστανται τις συνεχείς επιθέσεις των Ρώσων", δήλωσε ο Ουκρανός επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς στο Telegram.

"Ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε σε 15, εκ των οποίων τέσσερις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα παιδί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του", ανέφερε η αστυνομία.

Το Κριβί Ριχ ήταν συχνά στόχος ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Η πόλη απέχει σχεδόν 80 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

