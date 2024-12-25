Γερμανία: Στάσιμος ο χριστουγεννιάτικος τζίρος

Για πολύ κόσμο στη Γερμανία τα Χριστούγεννα είναι «η πιο όμορφη εποχή του χρόνου». Πάντως για το λιανεμπόριο είναι σίγουρα η πιο σημαντική περίοδος του χρόνου. Νοέμβριο και Δεκέμβριο καταγράφουν τον καλύτερο τζίρο τους οι περισσότεροι κλάδοι, καθώς οι καταναλωτές παίρνουν δώρα για γνωστούς και φίλους ή χαρίζουν και στον εαυτό τους το «κάτι παραπάνω» που δεν έχουν αποκτήσει μέσα στη χρονιά.



Πώς πήγαν λοιπόν οι δουλειές φέτος; Όχι και πολύ καλά, υποστηρίζει ο πρόεδρος των λιανεμπόρων (HDE) Αλεξάντερ φον Πρέεν. «Εάν συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό, ο τζίρος των εορτών θα είναι στην καλύτερη περίπτωση παρόμοιος με τον περσινό, προσωπικά όμως θεωρώ πιθανότερη μία μικρή μείωση» λέει ο φον Πρέεν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Συγκεκριμένα στοιχεία για φέτος δεν υπάρχουν ακόμη, πάντως το 2023 ο «χριστουγεννιάτικος τζίρος» κυμάνθηκε γύρω στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις

Η «μεγάλη εικόνα» των πολιτικών εξελίξεων και της οικονομικής δυσπραγίας δεν ήταν ευχάριστη για τους καταναλωτές, ούτε φέτος. Λείπει η ανεμελιά που οδηγούσε μαζικά τον κόσμο στις Χριστουγεννιάτικες Αγορές και στη συνέχεια στα εμπορικά καταστήματα. «Πολλοί επηρεάζονται και δεν έχουν κέφι για ψώνια», εκτιμά ο πρόεδρος των λιανεμπόρων. «Δεν ξέρουν τι μπορεί να τους συμβεί το 2025 και αισθάνονται ανασφάλεια, οπότε προτιμούν να κρατήσουν τα χρήματά τους. Επιπλέον, συνειδητοποιούν ότι οι πολιτικοί δεν είναι σε θέση να λύσουν τα προβλήματά τους».



Αλλά και οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με την κατάρρευση της κυβέρνησης στο Βερολίνο και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τον Φεβρουάριο έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, οπότε οι γενικότερες συνθήκες είναι μάλλον χειρότερες από την περσινή εορταστική περίοδο, εκτιμά ο πρόεδρος του HDE.

Πόσα ξόδεψαν οι Γερμανοί φέτος;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Yougov, ο ένας στους δύο Γερμανούς έχει δαπανήσει φέτος για τα δώρα των εορτών περίπου τα ίδια χρήματα με πέρσι και ο ένας στους πέντε λιγότερα. Μόλις ένα ποσοστό 13% των καταναλωτών θέλει ή είναι σε θέση να ξοδέψει περισσότερα.



Πολύ καλά πήγε η σεζόν για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα αρώματα και τα κοσμήματα. «Φαίνεται ότι ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, ο κόσμος θέλει να απολαύσει κάτι ιδιαίτερο» σχολιάζει εκπρόσωπος του κλάδου. Κάπως χαμηλότερος ήταν ο τζίρος στα ρολόγια, αλλά κανείς δεν διαμαρτύρεται, καθώς το 2022 και το 2023 ήταν εξαιρετικές χρονιές. Σχετικά καλά πήγαν επίσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, τα βιβλία, τα παιχνίδια και οι οικιακές συσκευές.



Αντιθέτως, στα είδη ένδυσης και υπόδησης πολλοί έμποροι δεν έμειναν ευχαριστημένοι. Εκπρόσωπος του κλάδου λέει ότι ο τζίρος είναι «περίπου στα ίδια» με το 2023, αλλά οι δαπάνες για ενοίκια και ενέργεια, όπως και το μισθολογικό κόστος έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μικρή άνοδο σημείωσαν μόνο τα χειμωνιάτικα, μετά την απότομη πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές Δεκεμβρίου. Στα αθλητικά είδη οι έμποροι δηλώνουν γενικά ευχαριστημένοι, με εξαίρεση τα πιο ακριβά προϊόντα, όπως ο εξοπλισμός του σκι. «Εδώ βλέπουμε ότι πολλοί καταναλωτές αναβάλλουν αγορές και αποφασίζουν να κρατήσουν τελικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προϊόντα που είχαν αγοράσει στο παρελθόν» λέει ο Αλεξάντερ φον Πρέεν, που είναι και επικεφαλής του γερμανικού παραρτήματος του ομίλου Intersport.



Πάντως, η σεζόν δεν τελείωσε ακόμη. Ακόμη και οι λιγότερο ευχαριστημένοι παραμένουν αισιόδοξοι, γιατί γνωρίζουν ότι ένα κομμάτι του «χριστουγεννιάτικου τζίρου» γίνεται όχι πριν, αλλά μετά τις ημέρες των εορτών. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι δαπανούν χρήματα ή εξαργυρώνουν κουπόνια αγορών που έλαβαν ως δώρο στη διάρκεια των εορτών.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

