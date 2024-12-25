Συρία: 9 νεκροί σε επιχείρηση σύλληψης πρώην αξιωματούχου του Άσαντ

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε σήμερα το βράδυ ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων και δυνάμεων ασφαλείας που επιχείρησαν να συλλάβουν έναν αξιωματούχο του πρώην καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Έξι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν καθώς και «τρεις ένοπλοι άνδρες», αφού οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να συλλάβουν έναν αξιωματούχο της εξουσίας του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, στην Ταρτούς, στη δυτική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο.

