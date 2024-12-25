ΗΠΑ: Χριστουγεννιάτικα μηνύματα σε διαφορετικό ύφος από Μπάιντεν και Τραμπ

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλαν χριστουγεννιάτικα μηνύματα, σε διαφορετικό ύφος, με τον Δημοκρατικό Μπάιντεν να προτρέπει τους Αμερικανούς να αναστοχαστούν και να συνενωθούν και τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ να στέλνει ένα σύντομο γιορτινό χαιρετισμό και μια σειρά από πολιτικά εστιασμένες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάιντεν σε ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο YouTube αργά χθες παραμονή Χριστουγέννων, και δείχνει τον χριστουγεννάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου, προτρέπει τους Αμερικανούς να αφήσουν στην άκρη «όλο το θόρυβο και ό,τι μας χωρίζει».

«Είμαστε εδώ σε αυτή τη Γη για να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον», λέει ο Μπάιντεν στο σπικάζ του βίντεο καθώς η κάμερα περνά δίπλα από στολισμένα αειθαλή δέντρα και στολισμένα τζάκια μέσα στον Λευκό Οίκο. «Πολύ συχνά βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως εχθρούς, όχι ως γείτονες, όχι ως συμπατριώτες Αμερικάνους», λέει.

Ο απερχόμενος πρόεδρος προέτρεψε τους Αμερικανούς να βρουν μια στιγμή «γαλήνιας περισυλλογής» για να υπενθυμίσουν στους εαυτούς τους να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλον με αξιοπρέπεια και σεβασμό, «να ζουν στο φως» και να θυμούνται ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που ενώνουν παρά διχάζουν τους Αμερικανούς. «Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που ζούμε σε αυτό το έθνος», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έκανε σήμερα Χριστούγεννα μια ανάρτηση γράφοντας «Καλά Χριστούγεννα» μαζί με μια φωτογραφία του εαυτού του και της συζύγου του Μελάνια. Έπειτα ο Ρεπουμπλικάνος έκανε πάνω από 22 retweets άρθρων ή άλλων αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποστήριζαν πολιτικές του θέσεις σε θέματα όπως η αμφιλεγόμενη επιλογή του Πιτ Χέγκσεθ για το πόστο του υπουργού Άμυνας, και τις επιδιώξεις του εκλεγμένου προέδρου για τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά.

Ένα από τα retweets ήταν ένα χλευαστικό meme με τον Μπαράκ Ομπάμα που δείχνει μια φωτογραφία του 44ου προέδρου των ΗΠΑ και του Τραμπ στην ορκωμοσία του το 2017 με το σχόλιο «Όταν βλέπεις στην ορκωμοσία σου τον τύπο που είπε "δεν θα γίνεις πρόεδρος ποτέ"».

Ο Μπάιντεν ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα του το 2021 δεσμευόμενος να δώσει τέλος στο «εμφυλιοπολεμικό» κλίμα των τελευταίων ετών, λέγοντας ότι θα επιχειρούσε να ρίξει γέφυρες μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, αγροτικών και αστικών περιοχών, συντηρητικών εναντίον προοδευτικών.

Τον Ιούλιο αποχώρησε από την προεδρική κούρσα του 2024, ανοίγοντας τον δρόμο στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, με τον Μπάιντεν να λέει ότι με αυτή του την κίνηση ήθελε να ενώσει τη χώρα.

Όμως, η πόλωση στη χώρα έχει ενταθεί αντ 'αυτού, με τον Τραμπ να έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει διώξεις πολιτικών του εχθρών και μια αναδιάρθωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την ανάληψη των καθηκόντων στις 20 Ιανουαρίου.

