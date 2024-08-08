Γάζα: Η ΕΕ, η Γαλλία και το ΗΒ καταδικάζουν δηλώσεις ισραηλινού υπουργού περί λιμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασαν χθες Τετάρτη δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (άκρα δεξιά), ο οποίος διαβεβαίωσε πως το να «αφεθούν να πεθάνουν από πείνα» οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα ήταν «δικαιολογημένο» και «ηθικό».

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στο μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ διεξάγει τους τελευταίους δέκα μήνες πόλεμο εναντίον της Χαμάς, ο κ. Σμότριτς είπε τη Δευτέρα ότι «κανένας στον κόσμο δεν θα μας επιτρέψει να αφήσουμε να πεθάνουν από πείνα δύο εκατομμύρια άνθρωποι, αν κι αυτό θα ήταν δικαιολογημένο και ηθικό για να γυρίσουν σπίτι οι όμηροι» που κρατούνται εκεί από την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Αφήνουμε να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια επειδή δεν έχουμε επιλογή, βρισκόμαστε σε κατάσταση που απαιτεί να έχουμε διεθνή νομιμοποίηση για να διεξαγάγουμε αυτόν τον πόλεμο», είπε ακόμη.

Οι δηλώσεις του κ. Σμότριτς προκάλεσαν αγανακτισμένες αντιδράσεις από πλευράς διεθνούς κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «καταδικάζει σθεναρά» τις δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. «Η δήλωση του υπουργού Σμότριτς σύμφωνα με την οποία ‘θα ήταν δικαιολογημένο και ηθικό’ το Ισραήλ να αφεθεί να ‘προκαλέσει τον θάνατο από πείνα δυο εκατομμυρίων αμάχων’ ώσπου να ‘επιστραφούν οι άμαχοι’ είναι κάτι περισσότερο από επονείδιστη», τονίζεται στο κείμενο.

«Αναμένουμε η ισραηλινή κυβέρνηση να πάρει χωρίς περιστροφές αποστάσεις από τις δηλώσεις του υπουργού Σμότριτς», προστίθεται στην ανακοίνωση της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η Γαλλία εξέφρασε την «κατάπληξή της γι’ αυτές τις σκανδαλώδεις δηλώσεις» του κ. Σμότριτς, διά στόματος εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ενημέρωσης διαπιστευμένων συντακτών.

«Η Γαλλία παροτρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να καταδικάσει σθεναρά αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις», πρόσθεσε.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν μπορεί να υπάρξει καμιά δικαιολογία για τις δηλώσεις του υπουργού Σμότριτς», τόνισε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι μέσω X.

Κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να αποσύρει και να καταδικάσει» τις δηλώσεις αυτές, υπενθυμίζοντας ότι το να αφεθούν εσκεμμένα να πεθάνουν άνθρωποι από πείνα θα ήταν «έγκλημα πολέμου» δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 307η ημέρα του, παραμένει καταστροφική, με σχεδόν όλο τον πληθυσμό (2,4 εκατ. κάτοικοι) να έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί και να είναι αντιμέτωπος με τεράστιες ελλείψεις τροφίμων.

Στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 39 πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγει έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.677 άνθρωποι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

