Ο πάπας Φραγκίσκος ενέτεινε σήμερα τις επικρίσεις του για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, αποκαλώντας την ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα "πολύ σοβαρή και ντροπιαστική". Σε άλλα σημεία της ομιλίας του ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μίλησε για μια εποχή "ψευδών ειδήσεων" και προειδοποίησε για τις στρεβλώσεις της τεχνητής νοημοσύνης όταν χρησιμοποιείται για να "χειραγωγήσει συνειδήσεις".

Στην ετήσια ομιλία που απηύθυνε προς τους διπλωμάτες εκ μέρους του ένας συνεργάτης του, ο Φραγκίσκος φάνηκε να αναφέρεται στους θανάτους λόγω του χειμωνιάτικου κρύου στη Γάζα, όπου δεν υπάρχει σχεδόν ηλεκτροδότηση.

"Δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να δεχθούμε τον βομβαρδισμό αμάχων", αναφέρει το κείμενο της ομιλίας.

"Δεν μπορούμε να δεχθούμε πως παιδιά ξεπαγιάζουν μέχρι θανάτου επειδή νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ή [επειδή] έχει χτυπηθεί το ενεργειακό δίκτυο μιας χώρας".

Ο 88χρονος πάπας ήταν παρών στην ομιλία αλλά ζήτησε από συνεργάτη του να τη διαβάσει εκ μέρους του καθώς ο ίδιος αναρρώνει από γρίπη.

Τα σχόλια διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ομιλίας προς διαπιστευμένους εκπροσώπους περίπου 184 χωρών στο Βατικανό η οποία αποκαλείται ορισμένες φορές ομιλία του πάπα για την "κατάσταση στον κόσμο". Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Αγία Έδρα ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που αριθμεί 1,4 εκατομμύρια μέλη είναι συνήθως προσεκτικός και δεν παίρνει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς σε συγκρούσεις.

Όμως πρόσφατα ήταν πιο ευθύς σχετικά με την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και έχει υπαινιχθεί πως η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η επίθεση συνιστά γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Ισραηλινός υπουργός επέκρινε δημόσια τον ποντίφικα τον Δεκέμβριο για αυτόν τον υπαινιγμό.

Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς ξεκίνησε όταν Παλαιστίνιοι μαχητές επιτέθηκαν σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και μεταφέροντας περισσότερους από 250 άλλους ως ομήρους πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ, που όπως λέει έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 46.000 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, λένε οι αρχές στην υπό τη διοίκηση της Χαμάς Λωρίδα της Γάζας. Η εκστρατεία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού και έχει μετατρέψει σε ερείπια το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα.

Σε άλλα σημεία της σημερινής ομιλίας του ο πάπας Φραγκίσκος έκανε λόγο για μια εποχή "ψευδών ειδήσεων" και προειδοποίησε για τις στρεβλώσεις της τεχνητής νοημοσύνης όταν χρησιμοποιείται για να "χειραγωγήσει συνειδήσεις".

Ο ποντίφικας, που αποτελεί συχνά στόχο αβάσιμων φημών και φωτογραφιών που παράγονται με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καταφέρεται συχνά εναντίον των "ψευδών ειδήσεων" και της σχετικοποίησης ιστορικών γεγονότων ή φαινομένων που έχουν επαληθευθεί με επιστημονική συναίνεση προς όφελος 'εναλλακτικών' εκδοχών.

Οι κοινωνίες σήμερα "πολώνονται όλο και περισσότερο", ανέφερε σήμερα, και η τάση αυτή "επιδεινώνεται από τη συνεχή δημιουργία και μετάδοση ψευδών ειδήσεων που δεν αλλοιώνουν μόνο την πραγματικότητα των γεγονότων, αλλά καταλήγουν να αλλοιώνουν συνειδήσεις οδηγώντας σε λανθασμένη αντίληψη της πραγματικότητας".

"Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα μιας έμφυτης δίψας για την αλήθεια", όμως "στην εποχή μας η άρνηση της ολοφάνερης αλήθειας μοιάζει να έχει το πάνω χέρι", συνέχισε.

"Ορισμένοι αμφισβητούν λογικά επιχειρήματα τα οποία θεωρούν πως είναι εργαλεία στα χέρια μιας μυστικιστικής εξουσίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι μοναδικοί κάτοχοι της αλήθειας την οποία κατασκεύασαν οι ίδιοι". Αυτές οι στρεβλώσεις "μπορεί να ενισχυθούν από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και από την τεχνητή νοημοσύνη, που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ως μέσα χειραγώγησης συνειδήσεων και με οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς".

Για να αντιμετωπιστούν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τον Φραγκίσκο να εκπαιδευθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι στο κριτικό πνεύμα.

"Η εκπαίδευση έχει σκοπό να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική ικανότητα ώστε οι νέοι να έχουν τα απαραίτητα μέσα για την προσωπική ανάπτυξή τους και την ενεργητική συμμετοχή τους στο μέλλον της κοινωνίας τους", υπογράμμισε.

Έκλεισε τη μακρά αναφορά του στις ψευδείς ειδήσεις τασσόμενος υπέρ μιας "διπλωματίας της ελπίδας" που θα είναι "μια διπλωματία της αλήθειας".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

