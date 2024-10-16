Μπάιντεν: «18 από τους 19 ανθρώπους του Νετανιάχου είναι ψεύτες»

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μπομπ Γούντγουορντ, του οποίου το νέο βιβλίο, «Πόλεμος», έχει ήδη γίνει πρωτοσέλιδο με τις αποκαλύψεις του, προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος στην απεικόνιση της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.



Αποσπάσματα του βιβλίου έχουν ήδη αναφέρει ότι κατ' ιδίαν ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως «γ….ο ψεύτη» και τον αποκάλεσε «μ….α» και «κακό γ….ο τύπο».



Ερωτηθείς για τέτοια σχόλια σε επικοινωνία του με τη Washington Post, ο Γούντγουορντ σχολίασε ότι ο Μπάιντεν προχώρησε παραπέρα στις συνομιλίες με τους «στενούς βοηθούς» του, λέγοντας ότι

«18 από τους 19 ανθρώπους που εργάζονται για τον Νετανιάχου είναι ψεύτες». «Απόλυτη δυσπιστία» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, για το πώς βλέπει τις σχέσεις με το Τελ Αβίβ.



«Αλλά εδώ υπάρχει η στρατηγική, γεωστρατηγική πραγματικότητα», διευκρίνισε ο συγγραφέας του βιβλίου. «Είμαστε σύμμαχοι του Ισραήλ, και ο Μπάιντεν στηρίζει αυτή την πολιτική. Η πολιτική του Μπάιντεν είναι πραγματικά υπέρ του Ισραήλ».

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη στο Ισραήλ ότι θα επιβάλουν εμπάργκο όπλων εάν δεν επιλύσει το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.



Το Ισραήλ έχει 30 ημέρες προθεσμία για να διορθώσει την κατάσταση με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τονίζεται σε επιστολή της κυβέρνησης Μπάιντεν προς τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντερμέρ και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ. Mάλιστα, διαμηνύεται ότι η μη συμμόρφωση του Τελ Αβίβ, θα έχει συνέπειες για την ισραηλινή βοήθεια από τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση για την επιστολή έγινε λίγο μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύξει το αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα THAAD στο Ισραήλ.

