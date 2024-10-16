Ο Ίλον Μασκ διοχέτευσε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο τρίμηνο στο super PAC που υποστηρίζει την προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μια νέα κατάθεση για τα οικονομικά της εκστρατείας.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ήταν ο μοναδικός δωρητής του America PAC που τάσσεται υπέρ του Τραμπ, σύμφωνα με την κατάθεση που υποβλήθηκε στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή αργά την Τρίτη. Ο Μασκ ξεκίνησε την ομάδα το καλοκαίρι και έχει χρηματοδοτήσει την επαφή με ψηφοφόρους σε βασικές προεδρικές πολιτείες και σε περισσότερες από δώδεκα κούρσες για το Σώμα.

Είναι ένα συγκλονιστικό ποσό από έναν και μόνο άνθρωπο – αν και σίγουρα δεν πλήττει την προσωπική περιουσία του Μασκ, και ούτε καν είναι αρκετό για να τον κάνει τον μεγαλύτερο δωρητή υπέρ του Τραμπ. Η μακροχρόνια δωρήτρια των Ρεπουμπλικανών Μίριαμ Άντελσον έχει προσφέρει 100 εκατομμύρια δολάρια σε ένα άλλο super PAC που ενισχύει τον Τραμπ, το Preserve America, ενώ ο τραπεζίτης Τίμοθι Μέλον έχει δώσει 125 εκατομμύρια δολάρια σε ένα τρίτο super PAC, το Make America Great Again Inc.

Ο Ίλον Μασκ έχει γίνει όλο και πιο αναπόσπαστο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ αποφασίζοντας να ενισχύσει τον τέως πρόεδρο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τον Ιούλιο.

Τι είναι τα super PACs

Τα super PACs (Πολιτικές Επιτροπές Δράσης) μπορούν να συγκεντρώνουν απεριόριστα χρηματικά ποσά από εταιρείες, συνδικάτα, ενώσεις και ιδιώτες και στη συνέχεια να ξοδεύουν απεριόριστα ποσά για να υποστηρίξουν ανοιχτά πολιτικούς υποψήφιους, ή να στραφούν ανοιχτά ενταντίον τους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά PAC, τα super PAC απαγορεύεται να δωρίζουν χρήματα απευθείας σε πολιτικούς υποψηφίους και οι δαπάνες τους δεν πρέπει να συντονίζονται με αυτές των υποψηφίων που επωφελούνται. Τα Super PAC υποχρεούνται να αναφέρουν τακτικά τους δωρητές τους στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

