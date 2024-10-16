Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι με ειδικη πτήση, έφτασαν στην Ουάσινγκτον τα δύο πάντα «πρέσβεις» που έστειλε το Πεκίνο στις ΗΠΑ, μία είδηση που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των διεθνών media, λόγω του υψηλού διπλωματικού συμβολισμού της.

Η άφιξη του Μπάο Λι και της Τσινγκ Μπάο - που θα φιλοξενηθούν στο εθνικό ζωολογικό πάρκο Smithsonian's - καλύπτεται εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης, που είχαν ζωντανές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Dulles.

Η αναγγελία για το ταξίδι των πάντα, έγινε στα τέλη Μαΐου από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν και τον Smithsonian's National Zoo, τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο στην Ουάσινγκτον.

Για το ταξίδι των δύο VIP (Very Important Pandas) χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό αεροπλάνο, ενώ τα πάντα τέθηκαν υπό διαρκή παρακολούθηση από ομάδα κτηνιάτρων από την Ουάσινγκτον.

Στον Smithsonian's National Zoo, τον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ουάσινγκτον, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει σε μερικές εβδομάδες τους δύο "πάντα-πρέσβεις", μόλις περάσει περίοδος καραντίνας και προσαρμογής τους στον αέρα της αμερικανικής πρωτεύουσας, που για σχεδόν έναν χρόνο δεν έχει στο έδαφός της κανένα γιγαντιαίο πάντα.

Τρία πάντα που είχαν φιλοξενηθεί προηγουμένως στην Ουάσινγκτον επέστρεψαν στην Κίνα τον Νοέμβριο του 2023. Η αποχώρησή τους, μετά τη λήξη σύμβασης δανείου, είχε θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό ότι αντανακλούσε τις εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Η πρώτη φορά που προσφέρθηκε ένα ζεύγος πάντα από το Πεκίνο στις ΗΠΑ ήταν το 1972, ύστερα από την ιστορική επίσκεψη του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στην κομμουνιστική Κίνα επί Μάο Τσε Τουνγκ.

