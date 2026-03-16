Η στροφή στο δολάριο επιταχύνεται καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μαίνεται

Όποιες αμφιβολίες υπήρχαν ως προς το αν το δολάριο διατηρούσε ακόμη το καθεστώς του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής έχουν πλέον διαλυθεί.

Το αμερικανικό νόμισμα συνέχισε να ενισχύεται την περασμένη εβδομάδα έναντι όλων των βασικών νομισμάτων διεθνώς. Τα ευρωπαϊκά νομίσματα καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις, καθώς οι αγορές ανησυχούν για την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές ενέργειας και για την ευαλωτότητά τους σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου και σε περιορισμένη προσφορά.

Παρότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου εμφανίζονται ασταθή, οι αμερικανικές μετοχές έχουν υποχωρήσει μόνο στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από τρεις μήνες. Τα κρατικά ομόλογα παντού εξακολουθούν να υποαποδίδουν και οι περισσότεροι επενδυτές στην κατηγορία αυτή καταγράφουν έως τώρα στο 2026 απώλειες.

Οι αγορές θα παραμείνουν προσηλωμένες στις ειδήσεις από τον πόλεμο με το Ιράν, όμως αυτή την εβδομάδα αναμένονται και αρκετές εξελίξεις σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, ώστε οι επενδυτές θα κρατηθούν σε εγρήγορση. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τη σπάνια σύμπτωση τριών σημαντικών συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών.

Το βράδυ της Τετάρτης προηγείται η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), ενώ ακολουθούν την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι αγορές βρίσκονται σε κοινή γραμμή ως προς το ότι καμία από αυτές δεν θα μειώσει τα επιτόκια. Το βασικό ενδιαφέρον θα στραφεί στο πώς οι αξιωματούχοι θα τοποθετηθούν απέναντι στην προεξόφληση από τις αγορές για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την ΕΚΤ εντός του έτους, αλλά και στην ουσιαστική εκμηδένιση σχεδόν όλων των προσδοκιών για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Στερλίνα

Η στερλίνα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι του ευρώ, έχοντας υποχωρήσει μόλις κατά το ήμισυ σε σχέση με το κοινό νόμισμα έναντι του δολαρίου από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Αναμφίβολα, αυτό αντανακλά το γεγονός ότι η βρετανική οικονομία είναι σχετικά λιγότερο εκτεθειμένη στις διεθνείς τιμές της ενέργειας από ό,τι η οικονομία της Ευρωζώνης.

Η εβδομάδα αυτή διαμορφώνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τη στερλίνα. Η συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη αποτελεί το βασικό σημείο εστίασης, και ειδικότερα η αντίδραση των μελών της MPC στην προοπτική για απότομη άνοδο στις τιμές της ενέργειας, καθώς και στις παραδοχές της αγοράς ότι η Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων. Μια σειρά σημαντικών στοιχείων για την αγορά εργασίας θα προηγηθεί της συνεδρίασης.

Ευρώ

Ο πόλεμος με το Ιράν και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη απόκλιση των τελευταίων ετών μεταξύ της τιμολόγησης των επιτοκίων από τις αγορές και των εκτιμήσεων των οικονομολόγων. Οι επενδυτές πλέον προεξοφλούν μία πλήρη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο 2026, ενώ ελάχιστοι στρατηγικοί αναλυτές αναμένουν έστω και μία.

Η επικοινωνία της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της Πέμπτης είναι ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση. Όλοι αναμένουν από την πρόεδρο Λαγκάρντ να αποσαφηνίσει ποιο από τα δύο αφηγήματα είναι το σωστό και ποια θα είναι η αντίδραση της κεντρικής τράπεζας στο ενδεχόμενο νέας εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, την ώρα που η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και τα στοιχεία από τη Γερμανία συνεχίζουν να απογοητεύουν.

Δολάριο ΗΠΑ

Η στροφή προς την ασφάλεια σημαίνει ότι το δολάριο έχει αγνοήσει τον αδύναμο τόνο των αμερικανικών μακροοικονομικών ειδήσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να ενισχύεται, παρότι η Federal Reserve είναι σχεδόν η μόνη μεγάλη κεντρική τράπεζα από την οποία εξακολουθεί να αναμένεται κίνηση προς χαμηλότερα επιτόκια και όχι προς υψηλότερα.

Αυτό καθιστά τη συνεδρίαση της Τράπεζας την Τετάρτη εξίσου κρίσιμη με εκείνες των άλλων κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα. Οι αγορές διψούν για καθοδήγηση από τους κεντρικούς τραπεζίτες σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν στον πόλεμο και στο ενδεχόμενο για απότομα υψηλότερες τιμές ενέργειας.

*Ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist and Credit Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

