Η Μόσχα φαίνεται διατεθειμένη να θυσιάσει τη στρατηγική αποδολαριοποίησης των τελευταίων ετών, εάν αυτό ανοίξει τον δρόμο για μια μεγάλη οικονομική συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εσωτερικό ρωσικό έγγραφο που εξέτασε το Bloomberg, το Κρεμλίνο έχει καταρτίσει προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Ρωσία να επανέλθει στη χρήση του δολαρίου.

Το υψηλού επιπέδου υπόμνημα, το οποίο συντάχθηκε φέτος, περιγράφει επτά σημεία στα οποία, κατά την άποψη του Κρεμλίνου, τα οικονομικά συμφέροντα Ρωσίας και ΗΠΑ θα μπορούσαν να συγκλίνουν μετά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλέπει ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για την προώθηση των ορυκτών καυσίμων έναντι των πιο «πράσινων» εναλλακτικών, καθώς και για κοινές επενδύσεις στο φυσικό αέριο, στην υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και σε κρίσιμες πρώτες ύλες, με σημαντικά οφέλη για αμερικανικές εταιρείες.

Η πρόταση, που κυκλοφόρησε μεταξύ ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων, προσφέρει μια μέχρι σήμερα άγνωστη εικόνα για τη σκέψη και τις τακτικές του Κρεμλίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιθανές οικονομικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας αποτελούν βασικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμών σε δολάρια, μια κίνηση που θα σήμαινε εντυπωσιακή ανατροπή της έως τώρα πολιτικής του Κρεμλίνου και, ενδεχομένως, σημαντική αναδιάταξη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προτείνει τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, ένα απαραίτητο πρώτο βήμα ώστε η χώρα να μπορέσει να πραγματοποιεί και πάλι συναλλαγές σε δολάρια. Ωστόσο, το περιεχόμενο του υπομνήματος του Κρεμλίνου φαίνεται να πηγαίνει πολύ πέρα από αυτό το πλαίσιο.

Μέχρι σήμερα, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων απέναντι στο δολάριο και όχι η αποκατάσταση των δεσμών με το σύστημα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αποτελούσε βασικό στόχο της Ρωσίας, καθώς ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδίωκε να εμβαθύνει τις σχέσεις του με την Κίνα. Για τον λόγο αυτό, δυτικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο Πούτιν να προχωρήσει τελικά σε μια συμφωνία που θα έρχονταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Πεκίνου.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού μέσω email. Παραμένει ασαφές εάν η Ρωσία έχει παρουσιάσει στις ΗΠΑ κάποιο από τα σημεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο.



