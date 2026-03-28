Η Σαουδική Αραβία ενισχύει τις εξαγωγές πετρελαίου, παρακάμπτοντας το Στενό του Ορμούζ



Σε πλήρη δυναμικότητα λειτουργεί ο αγωγός Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά έως και 7 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, παρακάμπτοντας το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και μειώνει την εξάρτησή της από μία από τις πιο ευάλωτες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει σε υψηλά επίπεδα τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 700.000 και 900.000 βαρελιών ημερησίως, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και την επάρκειά της, την ώρα που επικρατεί παγκόσμια ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.