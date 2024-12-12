Η «αιματηρή καταστολή» των διαδηλωτών που αμφισβητούν την ανακηρυχθείσα εκλογική νίκη του κόμματος που ασκεί ιστορικά την εξουσία στη Μοζαμβίκη «πρέπει να τερματιστεί», έκρινε χθες Τετάρτη η Διεθνής Αμνηστία, κάνοντας λόγο για 110 νεκρούς από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων.

«Αρκετά πια. Για πάνω από 50 ημέρες, η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης, της οποίας ηγείται το Frelimo, αρνείται να τερματίσει την αιματηρή καταστολή» των διαδηλώσεων, τόνισε η υποδιευθύντρια του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας για το ανατολικό και το νότιο τμήμα της Αφρικής, η Χανγιό Φαρίζε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ.

Προτού καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη ως τη Δευτέρα, σκοτώθηκαν πάνω από 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τη μοζαμβικανή οργάνωση Plataforma Decide, που επικαλέστηκε η Διεθνής Αμνηστία.

Με τους θανάτους αυτούς οι νεκροί έφθασαν τους 110 στις ταραχές που ακολούθησαν τις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου, που αμαυρώθηκαν από παρατυπίες.

«Η κατάφωρη, μόνιμη και εντεινόμενη καταφυγή από τις αρχές σε αδικαιολόγητη και παράνομη βία εναντίον των διαδηλωτών πρέπει να σταματήσει αμέσως», επέμεινε η Χανγιό Φαρίζε.

Υποστηρίζοντας πως κέρδισε το Frelimo, το κόμμα που κυβερνά τη χώρα μετά την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία το 1975, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Βενάνσιου Μοντλάνε κάλεσε προχθές Τρίτη από το εξωτερικό, με ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιεί καθημερινά, να αποκλειστούν τα ορυχεία και τα μεταλλεία της χώρας.

Ο νοτιοαφρικανός υπουργός Εσωτερικών Λίον Σράιμπερ, που επισκέφθηκε χθες το συνοριακό φυλάκιο Λεμπόμπου, που βρίσκεται στο στόχαστρο διαδηλωτών στη μοζαμβικανή πλευρά της μεθορίου, κάλεσε να «αρθεί το αδιέξοδο». Η πολιτική κρίση «έχει αντίκτυπο στο εμπόριο, στις μετακινήσεις, κανένα δεν θέλει αυτή την κατάσταση», σημείωσε.

Αντιμέτωπος με την κρίση, ο απερχόμενος πρόεδρος Φιλίπε Νιούζι, που αναμένεται να παραδώσει την εξουσία τον Ιανουάριο στον υποψήφιο του Frelimo που ανακηρύχθηκε νικητής, τον Ντανιέλ Τσάπου, προέδρευσε χθες σε συνεδρίαση συμβουλευτικού οργάνου, του Συμβουλίου του Κράτους, που ζήτησε «βαθιές μεταρρυθμίσεις».

Καλώντας τις «δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η χώρα», το Συμβούλιο τις παρότρυνε ταυτόχρονα να «βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αλληλεπιδρούν με τον πληθυσμό» και «να μη χρησιμοποιούν βία παρά μόνο σε περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Κάνοντας ακόμη μια μικρή παραχώρηση στην αντιπολίτευση, ο πρόεδρος ανήγγειλε σε «εύθετο χρόνο» την «συνολική τροποποίηση του εκλογικού νόμου» που θα συμπεριλαμβάνει «μέτρα» για να υπάρξει μεγαλύτερη «διαφάνεια και αξιοπιστία» των εκλογικών διαδικασιών.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Μοζαμβίκης πρέπει να επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου, που προβλέπεται να γίνει τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

