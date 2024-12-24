Ο ΥΠΕΞ της Συρίας προειδοποιεί το Ιράν να σεβαστεί την κυριαρχία της χώρας

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ Χάσαν αλ Σιμπάνι, προειδοποίησε το Ιράν την Τρίτη να μην επιχειρήσει να προκαλέσει «χάος» στη Συρία, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να σεβαστεί τη βούληση του συριακού λαού και την κυριαρχία της χώρας μέσω ανάρτησης στο X.
