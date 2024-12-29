Χιλιάδες Μοζαμβικανοί, που αναγκάστηκαν να εγκατέλειψαν τον τόπο τους εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων και των εξαιρετικά αιματηρών ταραχών που ξέσπασαν μετά τις εκλογές στη χώρα, ήταν εξαιρετικά έντονες αυτή την εβδομάδα και συνοδεύτηκαν από βανδαλισμούς και λεηλασίες, ζητούν άσυλο σε γειτονικές χώρες, δήλωσαν κυβερνητικές πηγές.

Περίπου 13.000 άνθρωποι προσέφυγαν στο Μαλάουι, μέσω των νότιων συνόρων του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το προσφυγικό κύμα άρχισε τη Δευτέρα, συνέπεσε με την επιβεβαίωση από το ανώτατο δικαστήριο της Μοζαμβίκης της νίκης του κυβερνώντος κόμματος, του Frelimo, στις εκλογές της 9ης Οκτωβρίου.

Τοπικός αξιωματούχος στη Νσάντζε, ο Ντόμινικ Μουαντίρα, επιβεβαίωσε πως πάνω από 2.500 οικογένειες είναι παρούσες στα σύνορα κι εξέφρασε την ανησυχία ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις προσεχείς ημέρες.

Έχουν ειδοποιηθεί υπουργεία και οι αιτούντες άσυλο στεγάζονται σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, διευκρίνισε.

Αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επισήμανε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως η κατάσταση θα απαιτήσει πολύ πιο εκτενείς προσπάθειες και συντονισμό.

«Με δεδομένη την περιπλοκότητα της κατάστασης, δεν έχουμε ακόμη επαληθεύσει τον ακριβή αριθμό των αφίξεων. Οι προσπάθειες να γίνει καταγραφή άρχισε σήμερα (σ.σ. χθες Σάββατο) και θα έχουμε πιο σαφή εικόνα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία», πρόσθεσε.

«Τότε θα μπορούμε να εκτιμήσουμε πώς θα κατευθυνθούμε προς πιο μόνιμη φιλοξενία», συμπλήρωσε.

Στο βασίλειο Ισουατίνι, η υπουργός Εξωτερικών Πόλιλε Σακάντου διαβεβαίωσε πως η χώρα της υποδέχεται με «ανοικτές αγκάλες» τους πρόσφυγες από τη Μοζαμβίκη.

Πάνω από 350 έφθασαν εκεί την τρέχουσα εβδομάδα και συνολικά ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τους 500 αφότου άρχισαν οι μετεκλογικές διαδηλώσεις και ταραχές τον Οκτώβριο, διευκρίνισε.

Έπειτα από προτροπές της αντιπολίτευσης στους οπαδούς της να βγουν στους δρόμους, αφού κατήγγειλε νοθεία στις εκλογές κι υποστήριξε πως της «έκλεψε» τη νίκη το Frelimo, η χώρα, όπου παραμένουν επίσημη γλώσσα τα πορτογαλικά, ζει διαδηλώσεις και ταραχές που πλέον διαρκούν δυο μήνες, απεργίες και αποκλεισμούς. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, η μετεκλογική βία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 261 ανθρώπους, εκ των οποίων 134 από την αρχή αυτής της εβδομάδας, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Plataforma Decide.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.