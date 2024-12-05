Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα «σχέδιο για την αλλαγή» του Ηνωμένου Βασιλείου, που όπως είπε είναι η λαϊκή εντολή που έλαβε κερδίζοντας τις εκλογές του Ιουλίου, παρουσίασε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Το σχέδιο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστεί μετά από πέντε δύσκολους μήνες για τη νέα διακυβέρνηση, με έναν αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό, κριτική για την αποδοχή δώρων από τον ίδιο τον κ. Στάρμερ και κορυφαίους υπουργούς, ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του πρωθυπουργού και ήδη την πρώτη παραίτηση από την κυβέρνηση για λόγους δεοντολογίας.

Αυτό «το πιο φιλόδοξο και αξιόπιστο πρόγραμμα για αλλαγή εδώ και μία γενιά», όπως το περιέγραψε ο κ. Στάρμερ, περιλαμβάνει έξι μετρήσιμους στόχους-«ορόσημα», ώστε οι πολίτες να μπορούν να καταστήσουν υπόλογη την κυβέρνηση ως προς την πρόοδο υλοποίησης.

Τα ορόσημα αυτά είναι: υψηλότερο βιοτικό επίπεδο σε κάθε περιοχή της χώρας με μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα - κατασκευή 1,5 εκ. νέων κατοικιών - ασφαλέστεροι δρόμοι με πρόσληψη 13.000 αστυνομικών - διασφάλιση ότι τα παιδιά «θα είναι έτοιμα» με όλα τα εφόδια να αρχίσουν το σχολείο στα πέντε έτη τους - καθαρή ενέργεια με απανθρακοποίηση του δικτύου ενέργειας μέχρι το 2030 ώστε να μην εξαρτάται η χώρα «από τυράννους σαν τον Πούτιν» - μείωση της λίστας αναμονής στο εθνικό σύστημα υγείας NHS, με στόχο το διάστημα μεταξύ παραπομπής σε θεραπεία και έναρξης αυτής να μην υπερβαίνει τις 18 εβδομάδες.

Ο κ. Στάρμερ αναφέρθηκε επίσης στις πέντε αποστολές που εξ αρχής είχε θέσει για την κυβέρνησή του, όπως η πάταξη της παράνομης αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης. Η απουσία μετρήσιμων στόχων ως προς τη μετανάστευση από τις σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού προκάλεσαν ερωτήσεις για το αν φοβάται πως θα αποτύχει και αυτός στη συγκεκριμένη αποστολή. Η απάντηση του κ. Στάρμερ ήταν πως ο έλεγχος της μετανάστευσης άπτεται της συνοριακής ασφάλειας και επομένως είναι μια δεδομένη δέσμευση.

Πάντως πολιτικοί σχολιαστές επισημαίνουν πως οι αναφορές του Κιρ Στάρμερ σε «εθνικές αποστολές», έπειτα σε «έξι πρώτα κυβερνητικά βήματα» και τώρα σε «έξι ορόσημα» προκαλεί σύγχυση, ιδίως από τη στιγμή που περιέχουν μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.



