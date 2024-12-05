Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) για τον εντοπισμό του δράστη, που εκτέλεσε τον CEO της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ, της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, στο κέντρο του Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Η αστυνομία μάλιστα, προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Οι λέξεις στις σφαίρες

Ο δράστης φέρεται να άφησε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα πάνω στις σφαίρες που χρησιμοποίησε, αναφέρουν πηγές της αστυνομίας που επικαλείται η New York Post.

Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο της δολοφονίας, σύμφωνα με την NYPD, τρεις άθικτες σφαίρες και τρεις κάλυκες 9 χιλιοστών βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας. Πάνω τους υπήρχαν χαραγμένες οι λέξεις «αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι», γεγονός που υποδεικνύει ότι ο δολοφόνος ίσως προσπαθούσε να στείλει ένα μήνυμα.

Οι λέξεις αυτές - σύμφωνα με διεθνή μέσα - μοιάζουν αρκετά με τον τίτλο ενός βιβλίου που επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τακτικές που χρησιμοποιούν για να αρνηθούν αξιώσεις.

Επαγγελματική εκτέλεση με λάθη - Τι βρέθηκε

Ο 50χρονος Τόμπσον - Διευθύνων Σύμβουλος της UnitedHealthcare με ετήσιο μισθό σχεδόν 9,9 εκατομμυρίων δολαρίων - δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς γύρω στις 6:46 το πρωί (τοπική ώρα Νέας Υόρκης), ενώ βρισκόταν μπροστά σε ένα ξενοδοχείο για να παρευρεθεί σε μια επενδυτική διάσκεψη.

«Βάσει των στοιχείων που διαθέτουμε, φαίνεται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση», δήλωσε ο επικεφαλής των ντετέκτιβ, Τζο Κένι. «Αυτή η ενέργεια δεν φαίνεται να είναι τυχαία».

Ο εκτελεστής, χρησιμοποιώντας σιγαστήρα, εκτέλεσε τον Τόμπσον, δείχνοντας παράλληλα εμπειρία και δεξιότητα στον χειρισμό του όπλου, καθώς κατάφερε να το ξεμπλοκάρει όταν αυτό παρουσίασε εμπλοκή.

Ο ύποπτος εθεάθη τελευταία φορά με ποδήλατο στο Central Park λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό, είπε η αστυνομία. Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή. Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει το ποδήλατο ούτε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε όπως είπαν οι ερευνητές στο CNN.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν το ποδήλατο ήταν προκαθορισμένο, επειδή πιστεύουν ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε πάρει το μετρό από το Upper West Side στο Midtown, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα.

Ωστόσο, o δράστης, έκανε σημαντικά λάθη που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά για την ταυτοποίηση και σύλληψή του.

Αγόρασε καφέ, ένα μπουκάλι νερό και δύο ενεργειακές μπάρες από γνωστή αλυσίδα καφέ πριν από τη δολοφονία και πέταξε το μπουκάλι και το ποτήρι του καφέ σε έναν κάδο σκουπιδιών - τα οποία οι αστυνομικοί βρήκαν και τώρα τα έχουν ως αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με πηγές.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ένα τηλέφωνο σε ένα στενό κοντά στο ξενοδοχείο όπου έγινε η δολοφονία, το οποίο πιστεύουν ότι ανήκει στον δολοφόνο, όπως ανέφεραν οι πηγές. Οι ερευνητές έλαβαν ένταλμα έρευνας προκειμένου να «χτενίσουν» τα περιεχόμενα του τηλεφώνου.

Απειλές πριν από τη δολοφονία

Η σύζυγός του Μπράιαν Τόμπσον, Πόλετ, δήλωσε πως η οικογένεια είχε δεχθεί απειλές πριν από τη δολοφονία. «Υπήρξαν κάποιες απειλές, αλλά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Ήξερα μόνο ότι ο Μπράιαν είχε αναφέρει πως κάποιοι άνθρωποι τον απειλούσαν», δήλωσε στο NBC News.

Αξιωματούχοι της UnitedHealthcare επιβεβαίωσαν ότι ο Τόμπσον είχε λάβει απειλές, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, είναι σύνηθες για άτομα σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες υγείας και ασφαλιστικές.

Το βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία (προσοχή, σκληρές εικόνες)

H στιγμή που ο δράστης πυροβόλησε τον Thompson, CEO της UnitedHealthcare καθώς περπατούσε προς το ξενοδοχείο για το συνέδριο των επενδυτών, όπως φαίνεται στα βίντεο που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

