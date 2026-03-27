Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ: Ο συνομιλητής του Τραμπ;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, θεωρείται δυνητικός συνομιλητής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια ενδεχόμενη κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπήρξαν προσπάθειες μεσολάβησης από την Αίγυπτο, το Πακιστάν και την Τουρκία για την οργάνωση τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του Τραμπ και του Γκαλιμπάφ, οι οποίες ωστόσο αρνήθηκαν από την ιρανική ηγεσία.

Ο Γκαλιμπάφ έχει ιστορικό ως πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και πιλότος, με διδακτορικό στην πολιτική γεωγραφία και σημαντικό ρόλο στον οικονομικό βραχίονα των Φρουρών μέσω του οργανισμού Khatam al-Anbiya.

Ποιος είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν και δυνητικός συνομιλητής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια προοπτική κατάπαυσης των εχθροπραξιών.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική ειδησεογραφική πύλη "Axios", η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία μεσολάβησαν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την Κυριακή και προσπάθησαν να κανονίσουν τηλεφωνική κλήση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και την ομάδα του για τη Δευτέρα. Η ηγεσία στην Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε συνομιλία. Ο Γκαλιμπάφ τις χαρακτήρισε fake news που αποσκοπούσαν στη χειραγώγηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των αγορών πετρελαίου και στην απόκτηση χρόνου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή για να ανακτήσουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.



Από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε πολιτικό εξουσίας

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Γκαλιμπάφ είναι 64 ετών, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και πιλότος. Κατέχει διδακτορικό στην πολιτική γεωγραφία. Η διατριβή του εξέτασε τη σχέση μεταξύ διαστήματος, εξουσίας, κράτους και πολιτικής ασφαλείας. Ως νεαρός στρατιώτης, ο Γκαλιμπάφ πολέμησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ από το 1980 έως το 1988 και ανέβηκε στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης. Μετά τον πόλεμο, έγινε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευών Khatam al-Anbiya. Αυτός ο οργανισμός είχε ως αποστολή την οικοδόμηση της χώρας υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης και εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα ως ο οικονομικός βραχίονάς του. Εκατοντάδες θυγατρικές και υπεργολάβοι λειτουργούν υπό την ομπρέλα του.Ο Γκαλιμπάφ διορίστηκε διοικητής της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης από τον Αγιατολάχ Χαμενεΐτο 1997. Μαζί με άλλους διοικητές, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην καταστολή των φοιτητικών διαμαρτυριών του 1999 και, μαζί με τον Κασέμ Σουλεϊμανί, υπέγραψε μια απειλητική επιστολή προς τον τότε πρόεδρο Μοχάμεντ Χαταμί, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην «ανεχτεί» πλέον τις διαμαρτυρίες. Αργότερα παραδέχτηκε ότι χτύπησε προσωπικά διαδηλωτές με μπαστούνια ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στους δρόμους. Ένα χρόνο αργότερα, έγινε αρχηγός της αστυνομίας της χώρας.Ο Γκαλιμπάφ έτρεφε σημαντικές πολιτικές φιλοδοξίες και έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος του Ιράν τρεις φορές. Το 2005, έχασε από τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος ήταν τότε δήμαρχος της Τεχεράνης. Ο Γκαλιμπάφ ανέλαβε ο ίδιος τη διοίκηση της πρωτεύουσας, υπηρετώντας ως δήμαρχος από το 2005 έως το 2017. Το 2013, έθεσε ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος, αλλά έχασε από τον Χασάν Ρουχανί. Το 2017, απέσυρε την υποψηφιότητά του για να υποστηρίξει έναν άλλο συντηρητικό υποψήφιο.Ισχυρισμοί για διαφθοράΚατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τεχεράνη, Ιρανοί δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι πολλά κρατικά ακίνητα πωλήθηκαν σημαντικά κάτω από την αγοραία αξία τους, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 50% κάτω από την πραγματική τους αξία. Μεταξύ των αγοραστών φέρονται να ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μέλη της οικογένειας του Γκαλιμπάφ. Επιπλέον, λέγεται ότι μετέφερε σημαντικά ποσά από τα ταμεία της πόλης στο ίδρυμα της συζύγου του, το οποίο υποτίθεται ότι υποστηρίζει ανύπαντρες μητέρες και γυναίκες που είναι οι κύριοι εισοδηματίες των οικογενειών τους. Ωστόσο, οι δραστηριότητες του ιδρύματος δεν είναι διαφανείς.Οι ισχυρισμοί για διαφθορά εναντίον του δεν διερευνήθηκαν ποτέ πλήρως λόγω της στενής του σχέσης με τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Οι δημοσιογράφοι που ανέφεραν αυτούς τους ισχυρισμούς καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Τα τελευταία χρόνια, θέματα που αφορούν τον οικογενειακό κύκλο του έχουν επίσης γίνει πρωτοσέλιδα. Η προσπάθεια του γιου του Εσάκ να αποκτήσει μόνιμη άδεια παραμονής στον Καναδά έγινε ιδιαίτερα γνωστή. Από το 2019, επιδιώκει απόφαση από τις καναδικές αρχές μετανάστευσης και μάλιστα τις μήνυσε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Καναδά για καθυστερήσεις. Η προσπάθεια του Εσάκ να αποκτήσει άδεια παραμονής πυροδότησε συζήτηση στο Ιράν, ιδιαίτερα επειδή φαινόταν ασύμβατη με την αντιδυτική στάση του πατέρα του. Τελικά, η αίτησή του απορρίφθηκε στον Καναδά.Προνόμια για την οικογένεια;Ταυτόχρονα, ένα ταξίδι που έκανε η κόρη του και η οικογένειά της στην Τουρκία έγινε πρωτοσέλιδο. Το 2022, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που τους έδειχναν να επιστρέφουν στην Τεχεράνη από την Κωνσταντινούπολη, φορτωμένοι με παιδικά είδη που περιγράφηκαν στα μέσα ενημέρωσης ως «απαραίτητα για μωρά». Αυτό το γεγονός προκάλεσε έντονη κριτική, σε μια χώρα που υποφέρει από παρατεταμένη οικονομική κρίση και ανεξέλεγκτο πληθωρισμό λόγω κυρώσεων και κακοδιαχείρισης. Ο Γκαλιμπάφ περιγράφεται ως πολιτικός με σημαντική επιρροή εντός της Φρουράς της Επανάστασης. Το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλους αξιωματούχους της χώρας, δεν έχει ακόμη σκοτωθεί στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν αφήνει περιθώρια για εικασίες. Το αν θα παίξει πράγματι σημαντικό ρόλο μένει να φανεί.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.