Ένας πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, που είχε αναλάβει τη φύλαξη της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι ενώ τη συνόδευε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.

Ο πράκτορας συνόδευε τη Μπάιντεν στο πολυσύχναστο αεροδρόμιο το πρωί της Παρασκευής, όταν αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει στηθεί αστυνομικός κλοιός έξω από τον Τερματικό Σταθμό C του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας, κοντά στα εκδοτήρια της American Airlines.

Μονάδα διασωστών έσπευσε στο σημείο, ωστόσο αποχώρησε λίγο αργότερα, ακολουθούμενη από ένα περιπολικό.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα και διερευνώνται, ενώ η κατάσταση της υγείας του πράκτορα δεν είναι προς το παρόν γνωστή.



Πηγή: skai.gr

