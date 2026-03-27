Ένα τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε μια απομακρυσμένη παραλία στα ανοικτά των ακτών του νησιού Καουάι στη Χαβάη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ελικόπτερο μετέφερε έναν πιλότο και τέσσερις επιβάτες όταν συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία Kalalau, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Καουάι. Η παραλία βρίσκεται στην ακτή Na Pali, στη βόρεια πλευρά του νησιού, μια περιοχή που είναι προσβάσιμη μόνο μέσω πεζοπορίας ή με σκάφος.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο άλλοι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Wilcox για νοσηλεία. Εστάλη email στο ιατρικό κέντρο προκειμένου να διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Το ελικόπτερο κατέπεσε λίγο πριν από τις 5 μ.μ., σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσε την Παρασκευή ότι διεξάγει έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Hughes/MD 500.

«Θα ξεκινήσουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πτήση και σχεδιάζουν να εξετάσουν το ελικόπτερο μόλις ανασυρθεί από το νερό», ανέφερε το NTSB σε ανακοίνωσή του.

Οι αρχές αναγνώρισαν ότι το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Airborne Aviation, η οποία πραγματοποιεί περιηγήσεις στα φαράγγια, τις ακτές και τους καταρράκτες του Καουάι. Η Airborne διαφημίζει μια «περιπέτεια για λάτρεις της αδρεναλίνης», με χωρητικότητα έως τεσσάρων ατόμων.

Οι περιηγήσεις με ελικόπτερο είναι ένας δημοφιλής τρόπος εξερεύνησης των απόκρημνων βράχων και των παραλιών της ακτής Na Pali.

Ο δήμαρχος του Καουάι, Derek Kawakami, ευχαρίστησε την Αμερικανική Ακτοφυλακή και τις τοπικές αρχές για τις συντονισμένες προσπάθειες διάσωσης.

«Εδώ στο Καουάι, όποτε κάποιος πατάει το πόδι του στο χώμα μας, είναι ένας από εμάς, τον αντιμετωπίζουμε σαν δικό μας άνθρωπο... και οι διασώστες μας ανταποκρίνονται με αυτό το πνεύμα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Hawaii News Now.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2024, ένα άλλο τουριστικό ελικόπτερο είχε συντριβεί στο Καουάι, σκοτώνοντας τον πιλότο και δύο επιβάτες. Οι ερευνητές του NTSB διαπίστωσαν τότε ότι το σκάφος διαλύθηκε εν πτήσει μετά από αναταράξεις, οι οποίες προκάλεσαν την πρόσκρουση των πτερυγίων του κύριου ρότορα στην άτρακτο.

Πηγή: skai.gr

