Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν παραβίασαν τα προσωπικά email του διευθυντή του FBI

Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν ισχυρίστηκαν δημόσια την παραβίαση των προσωπικών εισερχομένων του διευθυντή του FBI, Kash Patel, δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο φωτογραφίες του διευθυντή και το φερόμενο βιογραφικό του σημείωμα.

Στον ιστότοπό της, η ομάδα χάκερ Handala Hack Team ανέφερε ότι ο Patel «θα βρει τώρα το όνομά του στη λίστα των θυμάτων που έχουν χακαριστεί με επιτυχία».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τη γνησιότητα των email που δημοσιεύθηκαν από τη Handala, αλλά ένα δείγμα του υλικού που ανέβηκε από τους χάκερ και εξετάστηκε από το Reuters φαίνεται να δείχνει ένα μείγμα προσωπικής και επαγγελματικής αλληλογραφίας που χρονολογείται μεταξύ 2010 και 2019.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο Reuters ότι τα email του Patel παραβιάστηκαν, αλλά δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες.

Το FBI δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ούτε οι χάκερ απάντησαν άμεσα σε σχετικά μηνύματα.

