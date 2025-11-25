Για τρία χρόνια ένας 56χρονος σήμερα άντρας στην Ιταλία, στη μικρή πόλη Borgo Virgilio, κατάφερνε να ξεγελάει τις αρχές αφού παρουσιαζόταν ως η νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της.

Σε μία υπόθεση απάτης τύπου Mrs. Doubtfire, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο γιος μεταμφιεζόταν σε «κυρία Γκρατσιέλα Νταλ΄Όλιο» και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η ομοιότητα ήταν τέτοια που είχε καταφέρει ακόμα να ανανεώσει την ταυτότητα της νεκρής μητέρας του σε μια κυβερνητική υπηρεσία στα περίχωρα της Μάντοβα.

Ο άνεργος 56χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί, έκανε «επαγγελματική» δουλειά: όχι μόνο φορούσε περούκα και τα ρούχα της νεκρής μητέρας του αλλά μιμούνταν σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια από το μακιγιάζ μέχρι τον τρόπο ομιλίας της.

Με τη σύνταξη της μητέρας του και τα έσοδα από τρία σπίτια, υπολογίζεται ότι ο γιος κατάφερε να βγάζει περίπου 61.000 δολάρια τον χρόνο.

Τελικά, ένας κυβερνητικός υπάλληλος παρατήρησε τα φαινομενικά «αρρενωπά» χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής φωνής του και του «χοντρού» λαιμού του. Ο υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες συνέκριναν φωτογραφίες της Νταλ'Όλιο και του γιου της και συνειδητοποίησαν ότι τους είχε εξαπατήσει εδώ και καιρό.

Unemployed son dressed as dead mom to collect her pension in ‘Mrs. Doubtfire’ scam while hiding her body at home https://t.co/6BdLlOkfTL pic.twitter.com/6H7BDkA7K6 — New York Post (@nypost) November 25, 2025

Η Γκρατσιέλα Νταλ΄Όλιο πέθανε πριν τρία χρόνια σε ηλικία 82 ετών και ο γιος της δεν ανέφερε ποτέ το θάνατό της.

Αντίθετα, έβαλε το πτώμα της σε έναν υπνόσακο και το έκρυψε στο δώμα με το πλυντήριο του σπιτιού τους. Όταν οι αρχές βρήκαν τη νεκρή γυναίκα, η σορός της είχε μουμιοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

