Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχάρησαν τους εαυτούς τους τη Δευτέρα, αφού οι συνομιλίες στη Γενεύη έδειξαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακούσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή μιας κακής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία αναφέρει το Politico.

«Ενώ απομένει να γίνει δουλειά, υπάρχει τώρα μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ χαιρέτισε την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από «μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

Ήταν σίγουρα «πρόοδος» για τους κορυφαίους αξιωματούχους από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να προσκληθούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία, αφότου αποκλείστηκαν από το αρχικό σχέδιο 28 σημείων της Αμερικής, το οποίο φοβόντουσαν ότι ήταν τόσο προκατειλημμένο που θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις.

Αλλά οι εορτασμοί ήταν βραχύβιοι.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Ρωσία απέρριψε το επικαιροποιημένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο είχε αναδιατυπωθεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των μακρών συνομιλιών με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία τώρα είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα σύρει τον Αμερικανό πρόεδρο πίσω στην αρχική του θέση: Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 28 σημείων που προκάλεσε νευρική κρίση στους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, επειδή θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει περιοχές στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του σε 600.000 στρατιώτες από σχεδόν 1 εκατομμύριο.

Εάν συμβεί αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει μια τραγική επιλογή: Είτε να δεχθεί την προσφορά που ετοιμάζουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι μια μέρα θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

Είναι οι ίδιοι φίλοι που, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν θα του στείλουν τα στρατεύματά τους ή τα όπλα που θέλει, ούτε καν θα ακουμπήσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις τράπεζές τους για να τον βοηθήσουν να αγοράσει δικά του εφόδια.

Απρόθυμοι να πολεμήσουν

Για ορισμένους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι που αντιτίθενται στη συμφωνία του Τραμπ και στους συμβιβασμούς που θα απαιτήσει, αυταπατώνται. «Ποια είναι η εναλλακτική λύση;» διερωτήθηκε στο Politico ο Γκρεγκ Σουένσον, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών στο Εξωτερικό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μπορείς να μιλάς καλά, μπορείς να παρακολουθήσεις όλες αυτές τις διπλωματικές συναντήσεις και μπορείς να στείλεις τους καλύτερους ανθρώπους σου στη Γενεύη, αλλά ο μόνος τρόπος για να νικήσεις τον Πούτιν είναι να πολεμήσεις - και κανένας από αυτούς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό», επισήμανε ο Σουένσον. «Οπότε όλα είναι λόγια. Όλα ακούγονται υπέροχα όταν μιλάς για δημοκρατία και υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά αυτοί (οι Ευρωπαίοι) απλώς δεν είναι πρόθυμοι να το κάνουν».

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι θα διαφωνούσαν, επισημαίνοντας τα τεράστια χρηματικά ποσά και όπλα που οι κυβερνήσεις τους έχουν στείλει στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς και την οικονομική πρόκληση της μείωσης του ρωσικού εμπορίου, ιδίως των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Από τότε που οι ΗΠΑ απέσυραν την υποστήριξή τους, η Ευρώπη έχει κινηθεί εμφανώς για να καλύψει το κενό.

Αλλά στην πραγματικότητα, η αρχική πρόταση του Τραμπ πανικόβαλε αξιωματούχους και διπλωμάτες στις Βρυξέλλες και αλλού, επειδή γνώριζαν ότι ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να βασιστεί στην Ευρώπη για να κάνει αρκετά για να βοηθήσει την Ουκρανία μόνη της.

Πριν από ένα μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίστηκαν σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες προβλέποντας αισιόδοξα ότι θα εξασφαλίσουν μια ιστορική συμφωνία για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως «δάνειο αποζημιώσεων» για να θέσουν το Κίεβο σε ασφαλή οικονομική βάση για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Αλλά σε ένα σημαντικό διπλωματικό και πολιτικό λάθος, το σχέδιο κατέρρευσε εν μέσω απροσδόκητων αντιρρήσεων από το Βέλγιο.

Καμία πρόοδος για τα περιουσιακά στοιχεία

Οι συνομιλίες εντείνονται τώρα μεταξύ αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων της ΕΕ, ιδίως των Βέλγων, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία πρόοδος, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που τηρούν την ανωνυμία τους.

Ορισμένοι διπλωμάτες ελπίζουν ότι η πίεση από τον Τραμπ θα αναγκάσει το Βέλγιο και τις άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν επιφυλάξεις για το σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων να συμμετάσχουν. Μια ιδέα που δεν έχει αποκλειστεί είναι η χρήση ορισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία παράλληλα με κοινά ομόλογα της ΕΕ ή ενδεχομένως άμεσες οικονομικές συνεισφορές από κυβερνήσεις της ΕΕ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ φοβούνται ότι η όλη ιδέα ενός δανείου επανορθώσεων προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα καταρρεύσει, εάν το τελικό σχέδιο ειρήνης περιέχει αναφορά στη χρήση ακριβώς αυτών των κεφαλαίων.

Το αρχικό σχέδιο πρότεινε τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων σε μια επενδυτική προσπάθεια στην Ουκρανία, με τα μισά έσοδα να πηγαίνουν στις ΗΠΑ, μια ιδέα που οι Ευρωπαίοι απέρριψαν ως «σκανδαλώδη». Ωστόσο, μόλις αρθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Euroclear - το χρηματοπιστωτικό αποθετήριο με έδρα το Βέλγιο που κατέχει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία - θα μπορούσε να αναγκαστεί να μεταφέρει τα χρήματα πίσω στη Μόσχα.

Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους φορολογούμενους της ΕΕ στη θέση να αποπληρώσουν τα μετρητά, ένα σενάριο που είναι πιθανό να επιβαρύνει σοβαρά τις κυβερνήσεις της ΕΕ καθώς εξετάζουν εάν θα υποστηρίξουν την ιδέα του δανείου τις επόμενες εβδομάδες.

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα της διατήρησης της ειρήνης. Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ηγήθηκαν των προσπαθειών για τη συγκέντρωση υποστήριξης για μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη από κάποιες χώρες που θα σχημάτιζαν έναν «συνασπισμό των προθύμων». Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μακρόν μάλιστα είχε διατυπώσει την ιδέα των «στρατιωτών επί του εδάφους» πριν τελειώσει η σύγκρουση.

Δεν λέει τέτοια πράγματα πλέον.

Σε μια ένδειξη του πόσο δύσκολη θα ήταν οποιαδήποτε συζήτηση για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στη Γαλλία, μια ένθερμη έκκληση την περασμένη εβδομάδα από τον νέο αρχηγό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, Φαμπιέν Μαντόν, προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία προκάλεσε αναταραχή και καταδίκη από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Ο Μαντόν είχε προειδοποιήσει ότι εάν η Γαλλία «δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί να χάσει τα παιδιά της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθούν προτεραιότητες στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο».

Ο Μακρόν προσπάθησε να μετριάσει τον θόρυβο, λέγοντας ότι τα λόγια του Μαντόν χρησιμοποιήθηκαν αποσπασματικά.

Στη Γερμανία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το Βερολίνο «ήδη συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανατολική πτέρυγα» τοποθετώντας μια ταξιαρχία έτοιμη για μάχη στη Λιθουανία. «Ολόκληρη η περιοχή της Βαλτικής είναι μια βασική περιοχή στην οποία θα επικεντρωθεί η Μπούντεσβερ (γεμανικός στρατός). Νομίζω ότι αυτή είναι επίσης επαρκής και εκτεταμένη υποστήριξη για την Ουκρανία».

Οι Ουκρανοί θα ήθελαν μια βαθύτερη δέσμευση για το έδαφός τους, αλλά οι Δυτικοευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί στο να υποστούν μεγάλες απώλειες στέλνοντας στρατιώτες στην πρώτη γραμμή.

«Τουλάχιστον ο Τραμπ είναι ειλικρινής σε' αυτό», είπε ο Σβένσον. «Θα μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρωσία. Θα τους νικούσαμε, νομίζω, γρήγορα, υποθέτοντας ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα».

«Θα νικούσαμε τη Ρωσία, αλλά πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν».



