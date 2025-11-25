Αυστραλία: Ποινή από την Γερουσία στην ακροδεξιά βουλευτή που εμφανίστηκε με μπούρκα

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε χθες η εικόνα της ακροδεξιά Αυστραλής βουλευτού που εμφανίστηκε στη βουλή φορώντας μπούρκα, προκειμένου να προωθήσει την εκστρατεία της για την κατάργηση του μουσουλμανικού αυτού ενδύματος σε δημόσιους χώρους

Η κίνηση της Πολίν Χάνσον προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των άλλων βουλευτών αλλά των χρηστών του διαδικτύου.

Η Γερουσία αντέδρασε οργισμένα όταν η Χάνσον μπήκε μέσα στον χώρο φορώντας την μπούρκα και η συνεδρίαση διακόπηκε όταν εκείνη αρνήθηκε να την βγάλει.

Μομφή εις βάρος της Χάνσον υπερψηφίστηκε με 55-5 ψήφους και σήμερα η ακροδεξιά βουλευτής αποβλήθηκε από τη Γερουσία για επτά ημέρες συνεδριάσεων.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, η οποία είναι η αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών στη Γερουσία, δήλωσε: «Η απεχθής και ρηχή επίδειξη της γερουσιαστή Χάνσον κομματιάζει τον κοινωνικό μας ιστό και πιστεύω ότι αποδυναμώνει την Αυστραλία. Έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις για πολλούς από τους πιο ευάλωτους πολίτες μας. Η γερουσιαστής Χάνσον χλεύασε και διέσυρε μια ολόκληρη θρησκεία, την οποία ακολουθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλοί... Δεν έχω δει ποτέ κάποιον τόσο προσβλητικό προς το κοινοβούλιο».

Η Χάνσον δήλωσε μετά το περιστατικό ότι εμμένει στις απόψεις της σχετικά με την μπούρκα και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας για τη βουλή.

«Αν μπορείς να φορέσεις κράνος μέσα στην τράπεζα ή σε όποιον άλλο χώρο όπου θα σου ζητήσουν να το βγάλεις, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα; Θα επιμείνω στη θέση μου και στα πιστεύω μου. Θα συνεχίσω να το κάνω» δήλωσε η γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα

«Ο λαός είναι εκείνος που θα με κρίνει, όχι αυτοί οι δειλοί πολιτικοί » έγραψε ακόμα σε ανάρτησή της

Today I was suspended from parliament for 7 sitting days for trying to bring the concerns of Australians, my constituents, to the floor of the Senate.



Liberals, Nationals, Labor and the Greens are all fighting One Nation because we are the only party debating the issues they… pic.twitter.com/MGE6KltAFx — Pauline Hanson 🇦🇺 (@PaulineHansonOz) November 25, 2025

Το κόμμα της Χάνσον, το One Nation, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η στήριξη προς την ίδια και το κόμμα της έχει αυξηθεί περαιτέρω.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε να απαγορευθεί το ένδυμα αυτό σε όλη την Αυστραλία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.