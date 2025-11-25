Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θα προεδρεύσει σήμερα το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη των χωρών της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στο ουκρανικό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε σχολείο στο Πίτερμπορο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι υπάρχει «πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη κρίθηκε αναγκαία, ώστε να ενημερωθούν όλες οι χώρες που απαρτίζουν τη συμμαχία για τις τελευταίες εξελίξεις, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν πολλές από αυτές στις πρόσφατες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη.

Πέραν της ενημέρωσης, η κλήση αποτελεί μια ευκαιρία να επιδειχθεί ένα «ενωμένο μέτωπο» απέναντι στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, ανέφερε αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης.

Παραμένει άγνωστο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην τηλεδιάσκεψη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.