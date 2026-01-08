Η Μόσχα επανέλαβε την Πέμπτη την πάγια θέση της να χαρακτηρίζει τις δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως «νόμιμους στόχους» λίγες μέρες αφότου η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκαν να στείλουν στρατεύματα εκεί σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.



«Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και άλλων υποδομών δυτικών χωρών στο έδαφος της Ουκρανίας θα χαρακτηριστεί ως ξένη επέμβαση», διεμήνυσε η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της.



Απάντησε σε μια «δήλωση προθέσεων» που υπέγραψαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Τρίτη στην τελευταία συνάντηση του λεγόμενου Συνασπισμού των Προθύμων, όπου συμφώνησαν να αναπτύξουν μια πολυεθνική δύναμη για να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας.



Η Ρωσία αντιτίθεται εδώ και καιρό στην παρουσία οποιωνδήποτε δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. «Αυτές οι προειδοποιήσεις έχουν εκφραστεί επανειλημμένα στο υψηλότερο επίπεδο και παραμένουν επίκαιρες», δήλωσε η Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως μια «νέα μιλιταριστική δήλωση».



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι δυτικοί σύμμαχοί του παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για την αποτροπή μιας μελλοντικής ρωσικής εισβολής.



Η ακριβής φύση των εγγυήσεων που είναι πρόθυμες να προσφέρουν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχει σταδιακά διαμορφωθεί μετά από μήνες συναντήσεων. Η συμφωνία της Τρίτης έθεσε το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στα βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα να επιχειρούν στην Ουκρανία, δήλωσε ο Στάρμερ, αφού οι δύο χώρες είχαν προηγουμένως δηλώσει την προθυμία τους να αναπτύξουν στρατεύματα εκεί.



Ο Ζελένσκι επισήμανε την Πέμπτη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι πλέον «ουσιαστικά έτοιμη για οριστικοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις στη Γαλλία την Τετάρτη.



Αλλά, ακόμη και αν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ουκρανία καταλήξουν στη δική τους συμφωνία, η απειλητική δήλωση της Μόσχας υπογραμμίζει πόσο μακριά παραμένουν τα δύο μπλοκ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, τονίζει το CNN.



Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για να διακόψει την ηλεκτροδότηση με το χειμερινό κρύο να είναι στο απόγειό του.



Οι αρχές του Κιέβου την Πέμπτη προειδοποίησαν τους κατοίκους να εφοδιαστούν με νερό, μπαταρίες και ζεστά ρούχα εν αναμονή περαιτέρω επιθέσεων, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν έως και στους -20 βαθμούς Κελσίου.



«Μπορούμε να φτάσουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μόνο εάν ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε ο Στάρμερ την Τρίτη. «Παρά τα όσα λέει η Ρωσία, ο Πούτιν δεν δείχνει ότι είναι έτοιμος για ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

