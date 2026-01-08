Οι σχέσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την ηγεσία Τραμπ, απομακρύνονται από τους συμμάχους τους και αποδομούν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων, σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση αναδιανομής ισχύος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια κατεστημένη δύναμη που σταδιακά απομακρύνεται από ορισμένους συμμάχους της και αποδεσμεύεται από τους διεθνείς κανόνες που η ίδια είχε προωθήσει», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την ετήσια ομιλία του για την εξωτερική πολιτική.

Στην ίδια ομιλία, ο Μακρόν σκιαγράφησε την εικόνα ενός κόσμου «αρπακτικών» παγκόσμιων δυνάμεων που επιδιώκουν να διαιρέσουν τον πλανήτη σε σφαίρες επιρροής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κυριαρχούν στο Δυτικό Ημισφαίριο στο πλαίσιο του λεγόμενου Δόγματος Μονρόε. Παρά ταύτα, υιοθέτησε θετικό τόνο ως προς τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εξελισσόμαστε σε έναν κόσμο μεγάλων δυνάμεων, όπου υπάρχει πραγματικός πειρασμός να μοιραστεί ο κόσμος», δήλωσε. «Όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες — και ορισμένες φορές τις τελευταίες ημέρες — δεν αναιρούν αυτή την εκτίμηση».

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δεχθεί αρχικά επικρίσεις για την ήπια αντίδρασή του στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Σε διαδικτυακή ανάρτησή του είχε γράψει ότι η Βενεζουέλα «μπορεί μόνο να χαίρεται» για την αποχώρησή του, χωρίς να αναφερθεί στο αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

Στην ομιλία του την Πέμπτη, ο Μακρόν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβιάζουν κανόνες στο εμπόριο και «ορισμένα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια».

«Κάθε μέρα ο κόσμος αναρωτιέται αν θα πραγματοποιηθεί εισβολή στη Γροιλανδία ή αν ο Καναδάς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την απειλή να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία», δήλωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν αναφέρθηκε ρητά στη Βενεζουέλα, ωστόσο τόσο η κατάσταση στο Καράκας όσο και εκείνη στη Γροιλανδία αποτελούν κορυφαίες ανησυχίες για το Παρίσι, το οποίο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής απάντησης στις απειλές του Τραμπ κατά του νησιού.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει αρνούμενη να αποδεχθεί αυτό που χαρακτήρισε «νέο αποικιοκρατισμό», επενδύοντας περαιτέρω στη «στρατηγική αυτονομία» της ηπείρου.







