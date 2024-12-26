Η υπηρεσία επιτήρησης της αεροπορίας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ξεκίνησαν εκ νέου τις εργασίες μετά την άρση των προσωρινών περιορισμών που θεσπίστηκαν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

" Τα πληρώματα αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες αεροδρομίου έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων - αυτή είναι η κύρια προτεραιότητα ", ανέφερε η δήλωση από τη Rosaviatsia.

Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας, καθώς και εκείνο της Καλούγκα, που βρίσκεται 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας, κλείνουν προσωρινά, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

