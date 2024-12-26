Συνελήφθη σήμερα ο υπουργός Ασφαλείας της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, Νέναντ Νέσιτς, μαζί με άλλα 6 άτομα, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατάχρηση εξουσίας και δωροληψία, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Η εισαγγελία και το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβικής Δημοκρατίας (RS) της Βοσνίας ερευνούσαν μια υπόθεση διαφθοράς στη δημόσια υπηρεσία του οδικού δικτύου της RS (Putevi Republike Srpske), όπου ο Νέσιτς ήταν γενικός διευθυντής μεταξύ 2016-20. Μαζί με τον Νέσιτς συνελήφθησαν επίσης ο νυν γενικός διευθυντής της εταιρείας Μίλαν Ντάκιτς και ο Μλάντεν Λούτσιτς, ο αδελφός ενός πρώην υπουργού.

Η εταιρεία αυτή είναι αρμόδια για την κατασκευή και τη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν ανακοίνωσαν τα ονόματα των άλλων τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβάσεις με την εταιρεία.

Ο πρόεδρος της RS Μίλοραντ Ντόντικ, που δικάζεται και ο ίδιος αυτήν την περίοδο με την κατηγορία ότι αψήφησε τις αποφάσεις του Ύπατου Εκπροσώπου Κρίστιαν Σμιτ, που επιτηρεί την εφαρμογή των ειρηνευτικών συμφωνιών του Ντέιτον, κατηγόρησε την εισαγγελία ότι έχει εξαπολύσει μια επιχείρηση καταδίωξης των Σέρβων κυβερνητικών αξιωματούχων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» τη δίωξη σε βάρος του Νέσιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

